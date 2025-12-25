Oppo Pad Air 5 to atrakcyjny, uniwersalny tablet dla każdego

Do oferty chińskiej marki dołączył tablet Oppo Pad Air 5, który jest dobrze wyposażoną i uniwersalną propozycją dla każdego klienta. Producent daje bowiem szeroki wybór wersji i konfiguracji.

Tablet Oppo Pad Air 5 oferuje atrakcyjną specyfikację w różnych wydaniach

Tablet Oppo Pad Air 5 jest dostępny w wielu wydaniach. Klienci mają do wyboru wersję wyłącznie z łącznością Wi-Fi oraz modemem 5G, trzy konfiguracje pamięciowe (8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB), a także warianty z błyszczącym i matowym ekranem. Każdy zatem powinien znaleźć odpowiedni model dla siebie.

Oppo Pad Air 5 (źródło: Oppo)

Specyfikacja Oppo Pad Air 5 jest bowiem na tyle uniwersalna (i dobra), że powinna spełnić oczekiwania niemal wszystkich klientów. Wyświetlacz w tym urządzeniu to matryca LCD o przekątnej 12,1 cala i proporcjach 7:5, która cechuje się rozdzielczością 2800×1980 pikseli (284 ppi) i odświeża obraz z częstotliwością od 30 do 120 Hz. Ekran może też próbkować dotyk z prędkością do 540 Hz (domyślnie 120 Hz) i osiągnąć jasność 900 nitów (globalnie).

Producent podaje również, że wyświetlacz można obsługiwać rysikiem i zajmuje on 88,5% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio) dzięki temu, że ramka ma szerokość 6,7 mm. Mimo że jest tak wąska, zmieszczono na niej 8 Mpix aparat. Aparat o takiej samej rozdzielczości znajduje się też na tyle.

Oppo Pad Air 5 (źródło: Oppo)

Tablet Oppo Pad Air 5 powinien zapewnić również satysfakcjonującą, wysoką wydajność, ponieważ napędza go procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra 2,5 GHz, a do tego producent zastosował kości RAM LPDDR5X i UFS 3.1. Ciekawostką jest, że tylko wersja z modemem 5G daje możliwość rozszerzenia tej ostatniej oraz oferuje obsługę GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou).

Całość o wymiarach 266,01×192,77×6,83 mm i wadze ~600 gramów pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką ColorOS 16 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 10050 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy maksymalnie 33 W przez port USB-C (USB 2.0). Ponadto łączność zapewniają Bluetooth i Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz).

Ile kosztuje tablet Oppo Pad Air 5? (cena w Chinach)

8/128 GB Wi-Fi – 1899 juanów (równowartość około 970 złotych),

8/256 GB Wi-Fi – 2199 juanów (~1120 złotych),

12/256 GB Wi-Fi – 2499 juanów (~1270 złotych),

8/256 GB Wi-Fi (z matowym ekranem) – 2399 juanów (~1220 złotych),

12/256 GB Wi-Fi (z matowym ekranem) – 2699 juanów (~1375 złotych),

8/128 GB 5G – 2399 juanów (~1220 złotych).

Na tę chwilę tablet Oppo Pad Air 5 jest sprzedawany wyłącznie w Chinach. Producent nie potwierdził jego dostępności w innych krajach.