UE tworzy cyfrowy portfel. W czym nam pomoże?

Cyfrowe dokumenty, które będzie można wykorzystać w całej Unii Europejskiej, zbliżają się wielkimi krokami. Trwają intensywne testy europejskiego portfela tożsamości cyfrowej POTENTIAL, a Polska odgrywa w nich ważną rolę. Jakie korzyści może przynieść nam to rozwiązanie?

Unijny projekt na dużą skalę. Polska wśród liderów

POTENTIAL to międzynarodowy projekt pilotażowy wspierany przez Komisję Europejską, który zakłada wdrożenie cyfrowych portfeli tożsamości we wszystkich państwach członkowskich UE. Inicjatywa zrzesza 19 krajów Unii oraz Ukrainę, a jej koordynacją zajmują się Francja i Niemcy. W projekcie uczestniczy także Polska reprezentowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem pilotażu jest przetestowanie rozwiązań technicznych oraz sprawdzenie, czy cyfrowe portfele będą ze sobą kompatybilne we wszystkich krajach uczestniczących. Testowane są konkretne przypadki użycia, które obejmują m.in.: dostęp do e-usług rządowych i otwierania rachunku bankowego, cyfrowe prawo jazdy, kwalifikowany podpis elektroniczny i recepty, które można zrealizować w całej UE. Istotnym elementem są też testy rejestracji kart SIM z wykorzystaniem cyfrowej tożsamości.

W ramach projektu Polska koncentruje się m.in. na wdrożeniu elektronicznego prawa jazdy i integracji z rządowymi e-usługami. Testy rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku i potrwają 25 miesięcy. Ich efektem mają być interoperacyjne i bezpieczne portfele cyfrowe, w których to użytkownik decyduje, jakie dane i komu udostępnia.

Jakie korzyści dla obywateli ma taki cyfrowy portfel?

Na początku lutego 2025 roku w Warszawie odbyło się wydarzenie w ramach projektu „Warsaw Interop Event”. Spotkanie zgromadziło partnerów z krajów członkowskich i przedstawicieli firm tworzących technologie cyfrowej tożsamości. W czasie dwudniowych warsztatów testowano czy systemy różnych państw są ze sobą kompatybilne i potrafią poprawnie przesyłać oraz weryfikować dane użytkowników.

Polska ekipa z COI wypadła bardzo dobrze. Udało się skutecznie przekazać dane identyfikacyjne do systemów z innych krajów UE, a już kilka godzin po rozpoczęciu testów nasz zespół był gotowy do uruchomienia wymiany peer-to-peer.

Dzięki takim działaniom obywatele zyskają konkretne udogodnienia. Przykład? Polak mieszkający we Francji, chcąc zaktualizować swoje dane w rejestrach, nie będzie musiał odwiedzać urzędu. Wystarczy, że zaloguje się do francuskiej e-usługi, udostępni potrzebne informacje z portfela cyfrowego i gotowe. Z kolei w podróży nie trzeba będzie nosić fizycznego prawa jazdy. Wystarczy aplikacja z cyfrowym dokumentem i możliwość natychmiastowej weryfikacji jego autentyczności przez miejscowego funkcjonariusza.

Dla obywateli oznacza to również dostęp do podpisu elektronicznego bez dodatkowych kosztów, możliwość wykupienia leków na podstawie recepty wystawionej w innym kraju UE, a także zwiększenie komfortu korzystania z usług cyfrowych w całej wspólnocie. Projekt POTENTIAL to duży krok w stronę realnej, cyfryzacji Europy. W Polsce nie mamy oczywiście na co narzekać, ponieważ nasz mObywatel działa świetnie i oferuje szeroki zakres usług.