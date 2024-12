e-Doręczenia obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku. Co trzeba wiedzieć?

Już za dwa tygodnie polskie urzędy z impetem wkroczą w XXI wiek i prześlą ważną korespondencję nie za pośrednictwem tradycyjnych listów poleconych, a poprzez e-Doręczenia. Wdrożenie dla instytucji jest obowiązkowe, ale czy każdy z nas musi założyć specjalną skrzynkę elektroniczną na „listy polecone”?

Polskie urzędy z obowiązkiem korzystania z usługi e-Doręczenia

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listów poleconych za potwierdzeniem odbioru, z których dotychczas korzystały m.in. instytucje, urzędy w Polsce i tzw. zawody zaufania (adwokaci, radcy prawni). Usługa zapowiadana była przez Ministerstwo Cyfryzacji już w 2017 roku, dla chętnych działa od trzech lat. Jej głównym celem jest wprowadzenie wygodnych, bezpiecznych i szybkich metod doręczeń elektronicznych, które miałyby zastąpić tradycyjne przesyłki.

Od 1 stycznia 2025 roku, czyli już za dwa krótkie tygodnie, polskie urzędy i instytucje, a także zawody zaufania będą zobowiązane do wdrożenia e-Doręczeń. Będzie to obowiązkowa forma komunikacji w większości instytucji. W praktyce oznacza to, że ważne pisma czy dokumenty odbierzecie przez internet, bez potrzeby korzystania z usług listonosza i podpisywania się bądź konieczności wybrania się na pocztę z awizo.

Jak działają e-Doręczenia? (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Odbiór listów odbywa się wtedy za pośrednictwem specjalnej, bezpiecznej skrzynki, która nieco przypomina pocztę e-mail. Na Tabletowo.pl znajdziecie instrukcję, jak założyć skrzynkę na e-Doręczenia. Nie trzeba jednak koniecznie tego robić i nadal można korzystać z tradycyjnych przesyłek.

Czy elektroniczna skrzynka na e-Doręczenia to konieczność?

Jak zaznaczono w komunikacie – usługa nie wyklucza żadnego obywatela, ponieważ Poczta Polska wprowadza tzw. Publiczną Usługę Hybrydową (PUH). Jeśli nie chcesz bądź nie masz możliwości korzystania z e-Doręczenia, nie musisz się martwić, że jakiś dokument nie trafi w Twoje ręce.

Specjalne maszyny Poczty Polskiej będą odpowiedzialne za automatyczne wydrukowanie pism oraz zaadresowanie kopert, które listonosz doręczy w tradycyjny sposób. Urządzenia są zlokalizowane w specjalnych, odpowiednio zabezpieczonych ośrodkach.

Publiczna Usługa Hybrydowa Poczty Polskiej w październiku 2024 roku odnotowała 11 milionów wydrukowanych stron. Spółka powiększyła grono swoich urządzeń i uruchomiła je w Ośrodkach Wydruku i Konfekcjonowania w Pile i Łodzi. Jedna z maszyn to Kern 3600, która jest w stanie zakopertować nawet 24 tysiące przesyłek w ciągu godziny.