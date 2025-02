Poznajcie PLLuM, czyli polską sztuczną inteligencję. Możecie ją już sprawdzić

PLLuM, czyli Polish Large Language Model, to sztuczna inteligencja, którą pochwaliło się Ministerstwo Cyfryzacji. Można ją już sprawdzić, a docelowo ma trafić m.in. do aplikacji mObywatel.

PLLuM, czyli AI stworzona w Polsce

Na początku warto zaznaczyć, że PLLuM to nie jest jedno konkretne rozwiązanie AI czy tylko jeden model. Mamy bowiem do czynienia ze zbiorem modeli sztucznej inteligencji, które mogą znaleźć różne zastosowania. PLLuM ma sprawdzić się zarówno w urzędach, jak i również ma zapewnić pomoc obywatelom, przykładowo będąc podstawą dla inteligentnego asystenta w aplikacji mObywatel.

Rozwój PLLuM jest kontrolowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale cały projekt jest realizowany przez konsorcjum sześciu podmiotów: Politechnika Wrocławska (lider projektu), Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK-PIB), Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI-PIB) oraz Uniwersytet Łódzki.

Jak zaznacza Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, na ten projekt przeznaczono już 14,5 mln złotych, a kolejne 19 mln złotych pozwoli na wdrożenie modelu w administracji publicznej i rozszerzenie współpracy o nowych partnerów, takich jak COI i Cyfronet. Warto więc zaznaczyć, że to, co widzimy teraz, to nie jest efekt końcowy. Polskie AI będzie dalej rozwijane i wdrażane w kolejnych miejscach.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Zastosowanie polskiego AI ma być szerokie

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że PLLuM wyróżnia się na tle innych modeli. Otóż technologia została dostosowana do specyfikacji języka polskiego oraz terminologii administracji publicznej. Dzięki temu polskie AI ma po prostu lepiej sprawdzić się w zadaniach, do których zostało stworzone.

PLLuM przede wszystkim korzysta z danych ograniczonych, które zostały opracowane ręcznie, a nie przy użyciu innych modeli językowych. Co więcej, za sprawą trenowania na polskich zasobach, AI ma bardzo dobrze radzić sobie z wyzwaniami fleksji i złożonej składni generując precyzyjne treści.

Docelowo polskie AI ma trafić do mObywatela w postaci wirtualnego asystenta. W ten sposób będzie wspomagać obywateli w uzyskiwaniu informacji publicznych. Modele językowe znajdą też zastosowanie w formie inteligentnego asystenta urządzeniczego, który ma zautomatyzować przetwarzanie dokumentów, analizę treści, wyszukiwanie informacji i zapewni wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na pytania obywateli. Do tego dojdą zastosowania w edukacji – ułatwienie rozwoju aplikacji edukacyjnych, tłumaczeń i pomoc nauczycielom w prowadzeniu lekcji.

Możliwości PLLuM może sprawdzić każdy zainteresowany na tej stronie. Bardziej zaawansowanych użytkowników pozostaje odesłać dodatkowo na Hugging Face, gdzie można pobrać opracowane modele językowe.