Smartwatch Xiaomi Watch 5 aż chce się założyć na nadgarstek

Do oferty Xiaomi dołączył bardzo atrakcyjny smartwatch Xiaomi Watch 5 oraz nie mniej interesujące słuchawki Xiaomi Buds 6. Oba modele zdecydowanie mogą cieszyć się zainteresowaniem wśród klientów.

Smartwatch Xiaomi Watch 5 to atrakcyjna propozycja pod każdym względem

Już sam wygląd sprawia, że chce się kupić smartwatch Xiaomi Watch 5, jednak w każdym sprzęcie elektronicznym najważniejsza jest specyfikacja techniczna, a ta tutaj także nie zawiedzie klientów. Zegarek ma bowiem kopertę o średnicy 47 mm, w której umieszczono 1,54-calowy wyświetlacz AMOLED, który otacza ramka o szerokości zaledwie 2,6 mm.

Ekran cechuje się też rozdzielczością 460×460 pikseli, co przekłada się na 312 ppi, a także osiąga jasność do 1500 nitów i odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz. Przed uszkodzeniami ma chronić go szkło szafirowe, znajdujące się również na pulsometrze po drugiej stronie obudowy. A ta wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L.

Xiaomi Watch 5 (źródło: Xiaomi)

Motorem napędowym są z kolei dwa procesory: dwurdzeniowy Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) i pięciordzeniowy Hengxuan 2800 o niskim poborze mocy. Aby wykorzystać ten potencjał, smartwatch Xiaomi Watch 5 oferuje możliwość pobrania ponad 70 „popularnych aplikacji” oraz pełną, nieograniczoną funkcjonalność bez połączenia ze smartfonem w wersji z eSIM.

Właściciele tego zegarka będą mogli skorzystać również z funkcji rozpoznawania gestów i wykonywania za ich pomocą określonych czynności dzięki czujnikowi EMG. Rozpoznawane jest m.in. dotknięcie dwóch palców, potarcie dwóch palców i dwukrotne ściśnięcie palców (m.in. w celu odebrania połączenia albo wywołania spustu migawki w aparacie w sparowanym smartfonie).

Xiaomi Watch 5 (źródło: Xiaomi)

Gesty rozpoznawane są również po połączeniu zegarka z telewizorem Xiaomi – na przykład pojedyncze dotknięcie dwóch palców aktywuje funkcję sterowania gestami, a podwójne potwierdza wybór programu. Przesunięcie palcem w lewo i prawo pozwala z kolei sterować paskiem postępu podczas odtwarzania, a w górę i w dół – głośnością. Ponadto z gestów można korzystać także na tabletach i smartfonach marki.

Według deklaracji producenta, Smartwatch Xiaomi Watch 5 ma oferować też długi czas pracy dzięki akumulatorowi o pojemności 930 mAh z 10% zawartością krzemu. Konkretniej jest mowa o 6 dniach w „trybie wydajności” i nawet 18 dniach po włączeniu trybu oszczędzania energii.

Smartwatch Xiaomi Watch 5 – funkcje sportowe i zdrowotne

Smartwatch Xiaomi Watch 5 ma być idealnym kompanem dla osób ćwiczących na siłowni, ponieważ oferuje wizualny instruktaż korzystania z ponad 80 maszyn wraz z informacjami, które partie mięśni są ćwiczone na każdej z nich. Po skończonym treningu natomiast zegarek pokazuje na schemacie człowieka, które mięśnie (i w jakim stopniu) zostały wyćwiczone podczas konkretnej sesji treningowej.

Xiaomi Watch 5 (źródło: Xiaomi)

Smartwatch Xiaomi Watch 5 ma sprawdzić się również na świeżym powietrzu, ponieważ obsługuje kolorowe mapy offline (wcześniej trzeba je jednak pobrać), które mają przydać się podczas biegania, pieszych wycieczek, jeździe na rowerze czy wspinaczek górskich. Łącznie użytkownicy dostają dostęp do ponad 150 trybów sportowych.

W obszarze monitorowania zdrowia natomiast smartwatch Xiaomi Watch 5 oferuje funkcję wykonania EKG w 30 sekund oraz rozpoznawania rytmu zatokowego i migotania przedsionków, a także mierzenia pulsu, poziomu natlenienia krwi, poziomu stresu i monitorowania snu. Na podstawie zebranych danych zegarek może wygenerować ogólny raport na temat kondycji organizmu użytkownika

Xiaomi Watch 5 będzie sprzedawany w Chinach w cenie od 1999 juanów (równowartość około 1020 złotych). Jego dostępność poza Chinami nie została jeszcze potwierdzona.

Słuchawki Xiaomi Buds 6 też są atrakcyjną propozycją dla klientów

Producent informuje, że słuchawki Xiaomi Buds 6 zostały zmniejszone, dzięki czemu powinny lepiej leżeć w uszach i być wygodniejsze do noszenia – każda waży 4,4 grama. W ich wnętrzu umieszczono potrójnie magnetyczną membranę, pozłacaną 24-karatowym złotem. Według deklaracji Xiaomi, zapewniają one zakres częstotliwości 16~40 kHz, amplitudę 0,5 mm, „głębszy bas” i „pełną, bezstratną jakość dźwięku” o wysokiej rozdzielczości 24 bity/48 kHz z maksymalną szybkością transmisji 2,1 Mb/s.

Xiaomi Buds 6 (źródło: Xiaomi)

Słuchawki Xiaomi Buds 6 oferują również redukcję hałasów i szumu otoczenia do 95 dB dzięki trzem mikrofonom i sztucznej inteligencji oraz wsparcie dla dźwięku 360° z funkcją śledzenia ruchów głowy użytkownika. Oryginalną funkcją jest z kolei nagrywanie dźwięku po 3-krotnym ściśnięciu słuchawki lub przycisku na etui ładującym.

Możliwe jest też skorzystanie z funkcji tłumaczenia na żywo, systemu Apple Find My i podłączenie słuchawek do dwóch urządzeń naraz. Według deklaracji producenta, słuchawki Xiaomi Buds 6 zapewniają do 6 godzin ciągłego odtwarzania dźwięku (łączny czas pracy z etui ładującym sięga 35 godzin) i są odporne na pył oraz wodę zgodnie z kryteriami klasy IP54.

Słuchawki Xiaomi Buds 6 są sprzedawane w Chinach za 699 juanów, co jest równowartością około 360 złotych. Słuchawki Xiaomi Buds 5 kosztowały w Polsce na start 449 złotych. Producent nie zdradził szczegółów związanych z dostępnością nowego modelu poza swoją ojczyzną.