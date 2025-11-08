Do mObywatela zmierza MASA nowości. Spodobają Wam się

Aplikacja mObywatel zyska kolejną dużą funkcję, a mianowicie wirtualnego asystenta, który ma pomóc w załatwianiu spraw urzędowych – ale to nie koniec nowości. Rząd planuje też wdrożenie cyfrowego systemu zbierania podpisów poparcia, co może całkowicie zmienić sposób uczestnictwa obywateli w procesie legislacyjnym. Pojawi się też dyplom ukończenia studiów.

Asystent wchodzi w fazę testów. Pomoże załatwić sprawy urzędowe

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że ruszają testy wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel. Nowa funkcja ma uprościć kontakt obywateli z administracją i pomóc w wyszukiwaniu konkretnych usług publicznych. Jak czytamy na stronie programu, asystent będzie odpowiadał na pytania, pomagał w znalezieniu dokumentów, a w przyszłości również przeprowadzi użytkownika przez cały proces składania wniosków.

Resort podkreśla, że wirtualny asystent nie będzie zwykłym chatbotem, lecz systemem opartym na sztucznej inteligencji, zdolnym do rozpoznawania kontekstu i uczenia się na podstawie wcześniejszych zapytań użytkowników. Co ważne, wszystkie przetwarzane dane mają być chronione i przetwarzane lokalnie w bezpiecznym środowisku rządowym, bez udziału komercyjnych dostawców.

Warto dodać, że wirtualny asystent korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM. W testach nowej funkcji biorą udział wybrane grupy użytkowników, a pełne wdrożenie planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku. W przyszłości asystent ma również obsługiwać komendy głosowe, co umożliwi korzystanie z aplikacji osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Cyfrowe podpisy poparcia już niedługo

Drugą dużą nowością jest plan wdrożenia w mObywatelu cyfrowego systemu zbierania podpisów poparcia pod inicjatywami obywatelskimi i wyborczymi. Funkcja ta ma pozwolić każdemu pełnoletniemu użytkownikowi aplikacji złożyć elektroniczny podpis poparcia bez konieczności wychodzenia z domu.

Rozwiązanie ma objąć m.in. inicjatywy ustawodawcze, referenda oraz kandydatury wyborcze. W praktyce oznacza to, że komitety obywatelskie czy społeczne będą mogły prowadzić zbiórki podpisów w pełni cyfrowo, a weryfikacja tożsamości podpisujących nastąpi automatycznie dzięki mDowodowi.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że system zostanie zintegrowany z Profilem Zaufanym oraz Rejestrem PESEL, co ma zagwarantować bezpieczeństwo i autentyczność składanych podpisów. Dodatkowo, każdy obywatel będzie mógł sprawdzić historię swoich złożonych podpisów i ewentualnie wycofać wszystko z poziomu aplikacji.

Może właśnie ta nowość pomoże uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce we Wrocławiu, gdzie pod projektem budżetu obywatelskiego zagłosował nawet 200-latek… Pojawił się także w tej sprawie wątek związany z faktem, że z jednego adresu IP zagłosowało aż 320 osób. Jak się pewnie domyślacie, nie była to kafejka internetowa.

Dyplom ukończenia studiów trafi prosto na smartfona

Projekt nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego zakłada, że e-dyplomy staną się obowiązkowe od 1 stycznia 2027 roku. To oznacza, że uczelnie będą musiały wydawać cyfrową formę potwierdzania ukończenia studiów.

Zgodnie z założeniami, dokumenty te będą dostępne w aplikacji mObywatel, dzięki czemu absolwenci będą mogli w każdej chwili potwierdzić swoje wykształcenie bez konieczności przedstawiania papierowych odpisów.

Jak informuje portal Nauka w Polsce, uczelnie, które będą gotowe wcześniej, będą mogły rozpocząć wydawanie e-dyplomów już od 1 lipca 2026 roku, przy czym przez pół roku przewidziano okres przejściowy, w którym dyplomy mogą być wydawane w obu formach.

Repozytorium, które umożliwi wydawanie i weryfikację cyfrowych dokumentów, ma zostać uruchomione do 30 czerwca 2026 roku. Jak tłumaczy wiceminister nauki, Maria Mrówczyńska, wprowadzenie nowego systemu wymaga więcej czasu, ponieważ uczelnie muszą przygotować swoje systemy informatyczne i przeszkolić pracowników.

Nowe przepisy przewidują również rezygnację z budowy odrębnego Portalu Edukacji i Nauki, który miał gromadzić dane o dyplomach i świadectwach. Rząd zdecydował, że jego funkcje zostaną zintegrowane z istniejącą aplikacją mObywatel. W przyszłości podobny system ma objąć także świadectwa maturalne.