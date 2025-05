Tani smartfon znanej marki. Niespodzianka w Polsce

W polskich sklepach wylądował smartfon Meizu Mblu 21. To niedrogie urządzenie kierowane do osób, które chcą wydać możliwie mało i nie oczekują w zamian żadnych wodotrysków. Spójrzmy na to, co konkretnie oferuje.

Na wstępie jeszcze tylko chciałbym zauważyć, że pomimo iż firma Meizu zapowiadała powrót na rynek globalny, to premiera smartfona Mblu 21 w Polsce i tak jest pewną niespodzianką. Trudno też powiedzieć, na ile jest to początek nowej polityki producenta, a na ile jednorazowa sytuacja. A teraz do rzeczy…

Tani smartfon Meizu Mblu 21 zadebiutował w Polsce. Co oferuje?

Meizu Mblu 21 to tani smartfon, który w Polsce kupicie za 399 lub 449 złotych. Do wyboru są bowiem dwie konfiguracje: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci masowej oraz z 6 GB RAM i 128 GB na pliki. Możecie też wybierać spośród trzech kolorów – to biały, czarny i niebieski. A jak prezentują się pozostałe elementy specyfikacji?

Gdzie kupić? Meizu Mblu 21 (6/128 GB) ok. 449 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Sercem urządzenia jest typowo budżetowy procesor Unisoc T606 w litografii 12 nm. Pozwala liczyć na nie najgorszą płynność w podstawowych zadaniach, ale nic poza tym. Towarzyszy mu akumulator o pojemności 4900 mAh, a więc nieco poniżej przeciętnej. Maksymalna moc ładowania wynosi zaś 18 W.

Obraz wyświetlany jest na 6,79-calowym panelu IPS o częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości 1640×720 pikseli. Kawałek dużej tafli dla siebie zabiera aparat 8 Mpix (f/2.0) do selfie, a z tyłu zainstalowana została główna jednostka o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2).

Meizu Mblu 21 (źródło: DreamSmart)

Z ciekawostek warto wspomnieć o czytniku linii papilarnych ukrytym w przycisku zasilania. Zmierzając zaś ku końcowi uzupełnię, że wymiary urządzenia to 170,8×78×9,35 mm, a waga wynosi niespełna 200 gramów.

Czy to smartfon bezkonkurencyjny na swojej półce?

Specyfikacja Meizu Mblu 21 nie wypada tragicznie, ale trudno nazwać ją też bezkonkurencyjną. W kategorii do 500 złotych jest też bowiem chociażby model Realme C61 (z minimalnie lepszym procesorem Unisoc T612, akumulatorem 5000 mAh i aparatem 50 Mpix) albo Motorola Moto G15 (z chipsetem MediaTek Helio G81, 8 GB RAM i akumulatorem 5200 mAh). Podobną specyfikację do Motki ma Poco C75, a w ekosystemie Xiaomi nieźle prezentuje się także Redmi 13. Oto krótkie podsumowanie: