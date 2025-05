Mało znany producent rzuci wyzwanie Apple i Samsungowi

Odwaga? Głupota? Rzeczywistość na pewno zweryfikuje ambitne plany mało znanego producenta, który postanowił wejść na poziom, który jest zdominowany przez Apple i Samsunga.

Nowy konkurent dla Apple i Samsunga. To będzie Nic. Dosłownie

Wczoraj odbyło się pierwsze The Android Show | I/O Edition, w trakcie którego Google zdradziło nowy wygląd Androida na smartfonach i Wear OS na smartwatchach oraz ogłosiło zmianę systemu Find My Device na Find Hub. Wydarzenie to wykorzystał też mało znany producent do zdradzenia swoich ambitnych planów.

Nothing (pol. Nic) – bo o nim tu mowa – to młody gracz na rynku i wciąż raczej mało znany, mimo że jego urządzenia można kupić w największych sieciach handlowych w Polsce. Pierwszy smartfon marki – Nothing Phone (1) – zadebiutował w lipcu 2022 roku i kosztował od 2299 złotych.

W kolejnych latach firma wprowadziła na rynek również modele Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) i Nothing Phone (2a) Plus, Nothing Phone (3a) i othing Phone (3a) Pro oraz CMF Phone 1 i CMF Phone 2 Pro. Wszystkie łączy przystępna cena. Producent chce jednak wejść na wyższy poziom.

Oficjalna zapowiedź Nothing Phone (3)

Po dwóch latach Nothing Phone (2), który zadebiutował w lipcu 2023 roku, w końcu doczeka się bezpośredniego następcy. I to nie byle jakiego, ponieważ będzie to urządzenie ze znacznie wyższej półki. Carl Pei, CEO Nothing, ogłosił, że firma wykorzysta materiały klasy premium, wdroży „znaczące usprawnienia w obszarze wydajności” i oprogramowanie, które „naprawdę wzniesie sprzęt na wyższy poziom”.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak to, że Nothing w końcu wejdzie w segment wysokopółkowych smartfonów, który obecnie zdominowany jest przez Samsunga. Co więcej, Carl Pei zdradził nawet, że Nothing Phone (3) będzie kosztował około 800 funtów.

Dziś 800 funtów jest równowartością około 4030 złotych. Za tyle też sprzedawany jest w Wielkiej Brytanii iPhone 16 128 GB, podobnie jak Samsung Galaxy S25 128 GB. To bardzo mocni konkurenci – czy klienci wybiorą smartfon mniej znanej marki zamiast propozycji renomowanego producenta? Czas pokaże.