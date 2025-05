Nowy smart ring z wyświetlaczem. Co potrafi QRing Titan Pro?

Na rynku – i to od razu globalnie – zadebiutował nowy smart ring z wyświetlaczem. Nazywa się QRing Titan Pro, cechuje się lekką konstrukcją, a przy tym może pochwalić się całkiem niezłą funkcjonalnością w kontekście monitorowania zdrowia i aktywności.

QRing Titan Pro to dobrze wyposażony, a przy tym lekki smart ring

QRing Titan Pro to jeden z najlżejszych pierścieni na rynku. Waży jedynie 3,3 grama. Jest jednak minimalnie grubszy niż Samsung Galaxy Ring, Ultrahuman Ring Air czy Amazfit Helio Ring (cała trójka mierzy po 2,6 mm, podczas gdy nowy model QRing – 2,7 mm). Trzeba jednak mieć świadomość, że ten tutaj to smart ring z wyświetlaczem dotykowym, pozwalającym na podgląd czasu, pulsu czy poziomu naładowania akumulatora bez sięgania po telefon.

Szerokość wynosi zaś 8 mm, a skoro wciąż jesteśmy przy wymiarach, to wspomnę od razu, że do wyboru jest kilka różnych rozmiarów: od 8 do 13, co mniej więcej odpowiada polskim rozmiarom jubilerskim od 17 do 31. Producent przygotował do tego trzy warianty kolorystyczne: szary, srebrny i złoty.

Co potrafi ten smart ring?

Przejdźmy do tego, co konkretnie oferuje ten model. Jak to inteligentny pierścień, służy przede wszystkim do monitorowana zdrowia i aktywności. Mierzy puls i natlenienie krwi, zlicza postawione kroki i spalone kalorie oraz czuwa nad czasem i jakością snu. Może także zbierać statystyki podczas różnego rodzaju treningów: od biegu, przez jazdę na rowerze, po pływanie – szczególnie że jest wodoszczelny w klasie IP68 / 5 ATM.

QRing Titan Pro (źródło: QRing)

Producent chwali się również relatywnie długim czasem działania, sięgającym 7 dni. Uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmuje natomiast około 60 minut i odbywa się bezprzewodowo.

Ile kosztuje inteligentny pierścień QRing Titan Pro?

Inteligentny pierścień QRing Titan Pro jest już dostępny w sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Sugerowana cena wynosi 129 dolarów (równowartość ~495 złotych), ale aktualnie można kupić urządzenie za jedyne 99 dolarów (~380 złotych). Oferowana jest również bezpłatna dostawa do Polski.