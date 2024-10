Duży ekran za małe pieniądze. Smartfon Poco C75 debiutuje w Polsce

Jak zyskać smartfon z dużym ekranem, a nie zapłacić za niego przesadnie dużej kwoty? Wystarczy przekonać się do nowego smartfona w ofercie Poco – modelu C75. Na szczęście wyświetlacz to nie jedyne, czym urządzenie może Was zachęcić.

Specyfikacja Poco C75

O płynną pracę Poco C75 w każdych warunkach dba układ mobilny MediaTek Helio G81 Ultra. Producent przygotował dwie konfiguracje – z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane oraz z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Całość powinna zapewnić akceptowalny zapas mocy – zwłaszcza że istnieje opcja rozszerzenia RAM o pamięć wirtualną.

Poco C75 (Źródło: Poco)

Zestaw aparatów opiera się na dwóch jednostkach. Główna, znajdująca się z tyłu, otrzymała sensor 50 Mpix, front natomiast należy do kamerki selfie 13 Mpix. Od strony komunikacji sprzęt zapewnia dostęp do Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 5. Niestety zabrakło wsparcia dla łączności 5G.

Głównym bohaterem w tej konstrukcji jest jednak ekran. Jego powierzchnia wynosi 6,88 cala. Pomimo tak dużej tafli, producent zdecydował się na matrycę o rozdzielczości HD+. Na szczęście animacje i rozgrywka powinna prezentować się płynnie dzięki maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz.

Poco C75 będzie podtrzymywany przy życiu dzięki akumulatorowi o pojemności 5160 mAh. Jeżeli skorzystacie z kompatybilnej ładowarki, możecie ładować go maksymalnie z mocą 18 W. Warto także wspomnieć o nakładce HyperOS na pokładzie, czytniku linii papilarnych w przycisku zasilania czy gnieździe minijack 3,5 mm na górnej ramce.

Premierowa promocja na smartfon Poco C75

Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach – czarnym, zielonym oraz złotym. Wersja 6 GB/128 GB została wyceniona na 599 złotych, a wariant 8 GB/256 GB na 699 złotych. W okresie pomiędzy 4 a 17 listopada 2024 roku obie konfiguracje kupicie w obniżonej cenie – bazowa będzie wtedy tańsza o 100 złotych, natomiast droższa opcja potanieje tymczasowo o 50 złotych. Promocja ma być dostępna wyłącznie na stronie Xiaomi.

A jeśli cena nie gra dla Was roli i potrzebujecie smartfona z dużym ekranem na teraz, to warto zauważyć, że Poco C75 to bliźniacza konstrukcja względem Redmi 14C, który bez promocji kosztuje obecnie około 799 złotych.