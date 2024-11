Oto Motorola Moto G05 i Moto G15. Bliźniaczki pozują i… nie zaskakują

W sieci pojawiły się pierwsze rendery dwóch smartfonów Motorola klasy podstawowej, mianowicie modeli Moto G05 i Moto G15. Na razie trudno powiedzieć, czym jeden będzie się od drugiego różnić, ale już widać, co oba te urządzenie połączy.

Motorola Moto G05 i Moto G15 na renderach – to bliźniaki

Wyglądają praktycznie tak samo, a równocześnie zupełnie niezaskakująco jak na urządzenia tej marki. Smartfony Motorola Moto G05 i Moto G15 na renderach prezentują klasyczny styl ze zlokalizowaną w rogu wyspą aparatów w kształcie zaokrąglonego kwadratu. Na froncie zaś widzimy wyśrodkowane oczko aparatu oraz stosunkowo grubą ramkę wokół ekranu.

Motorola Moto G05 / Moto G15 (źródło: ytechb.com)

Skoro już przy ekranie jesteśmy, to najprawdopodobniej w obu przypadkach będzie to panel typu LCD, ponieważ czytnik linii papilarnych został umieszczony z boku. Trudniej zaś odgadnąć przekątną, ale jeśli Motorola nie będzie chciała inicjować rewolucji, to można założyć, że są to okolice 6,5 cala.

Nie tylko wygląd łączy smartfony Moto G05 i Moto G15

Redndery pojawiły się w serwisie ytechb.com i tam też podano, że podobieństwa pomiędzy obydwoma modelami nie skończą się na wyglądzie. Zarówno smartfon Motorola Moto G15, jak i teoretycznie uboższy Moto G05 zaoferuje co najmniej 4 GB RAM i maksymalnie 256 GB pamięci masowej, system Android 15 oraz główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Więcej o specyfikacjach na razie nie wiadomo.

Ich poprzednicy – Moto G04 i Moto G14 – różnili się od siebie wyświetlaczami (w tym pierwszym ekran był większy i odświeżał obraz z większą częstotliwością, ale oferował niższą rozdzielczość), aparatami (na korzyść drugiego), obecnością głośników stereo (w tym drugim) oraz zastosowanym procesorem (ponownie – Moto G14 pozwalała liczyć na nieco wyższą wydajność).

I choć pomiędzy premierą Moto G04 a Moto G14 upłynęło kilka dobrych miesięcy, to oczekuje się, że modele Moto G05 i Moto G15 pojawią się na rynku mniej więcej w tym samym czasie – tuż przed końcem 2024 roku. Dołączą tym samym do modeli Moto G45 oraz Moto G35 i Moto G55 zaprezentowanych w sierpniu, wytrzymałego Moto G75 z końcówki września oraz Moto G85, który dał tej rodzinie początek w czerwcu 2024 roku.