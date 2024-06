Smartfon Realme C61 brzmi jak dobra opcja, gdy kasy brak

Przyzwoita jak na budżetowca specyfikacja, solidna konstrukcja i niewygórowana cena. Te trzy cechy najlepiej opisują to, co ma do zaoferowania smartfon Realme C61. Jest już oficjalnie dostępny na pierwszym rynku.

Smartfon Realme C61 potwierdza to, co o tym producencie wiadomo od dawna

Ta firma wielokrotnie już udowodniła, że potrafi robić dobre smartfony za nieduże pieniądze. Jej katalog budżetowych urządzeń został właśnie zaktualizowany o nowy model: C61. Jak na tak tani sprzęt, zapowiada się co najmniej przyzwoicie.

Telefon został wyposażony w budżetowy procesor Unisoc T612 (możesz kojarzyć go z innych modeli tego producenta, w tym Realme C63 czy też Note 50). Jeśli zaś chodzi o pamięć, to w zależności od wersji mamy tu 4 lub 6 GB RAM i 64 lub 128 GB na pliki.

fot. producenta

W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5000 mAh. Niestety maksymalna moc ładowania wynosi tylko 10 W. Z kolei obraz w rozdzielczości HD+ wyświetlany jest na dużym, 6,78-calowym panelu LCD. Ekran cechuje się także częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 560 nitów.

To tani, ale solidny smartfon

Na uwagę zasługuje jeszcze wzmocniona konstrukcja ArmorShell Protection z aluminiową konstrukcją, metalową ramą wewnętrzną i komponentami absorbującymi wstrząsy. Do tego ekran jest pokryty szkłem odpornym na zarysowania, a całość cechuje się pyło- i wodoodpornością (zgodnie z normą IP54). Producent chwali się też dobrą rejestracją dotyku podczas deszczu.

fot. producenta

Wspomnę jeszcze o łączności Wi-Fi 5, 4G i Bluetooth 5.0, a tymczasem pora na słówko o możliwościach fotograficznych. Z tyłu znajduje się główny aparat 32 Mpix (f/1.8) z dodatkowym czujnikiem głębi i lampą błyskową. Z przodu zaś łypie niezbyt imponujące oczko 5 Mpix. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 14 obleczony w Realme UI 5.0.

Ile wynosi cena Realme C61?

Model zadebiutował w Indiach w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i czarnej. Jest dostępny w trzech konfiguracjach, których ceny przedstawiają się następująco:

4/64 GB – 7699 rupii (równowartość ~370 złotych),

4/128 GB – 8499 rupii (~410 złotych),

6/128 GB – 8999 rupii (~435 złotych).

Nie wiadomo jeszcze, czy C61 zadebiutuje na polskim rynku, ale jest to całkiem prawdopodobne, bo poprzednie modele z tej serii faktycznie dotarły do kraju nad Wisłą. Jeśli ceny rzeczywiście będą oscylować wokół 500 złotych, to nowinka Chińczyków może stanowić ciekawy wybór dla oszczędnych.