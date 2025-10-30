MediaTek szykuje odpowiedź na Snapdragona. To będzie emocjonujący pojedynek

MediaTek i Qualcomm zaprezentowali już swoje topowe procesory. Wkrótce obaj producenci wydadzą też nieco mniej, ale wciąż bardzo wydajne układy. Właśnie poznaliśmy plany Tajwańczyków.

Specyfikacja procesora „MediaTek Dimensity 9400++” ujawniona przez renomowanego informatora

Znany i zwykle przekazujący wiarygodne informacje leakster, posługujący się pseudonimem Digital Chat Station, opublikował w chińskim serwisie społecznościowym post, poświęcony specyfikacji prototypu nowego procesora MediaTeka.

Używa w jego przypadku określenia Dimensity 9400++, aczkolwiek taka nazwa rynkowa jest nieprawdopodobna. Zresztą sam informator twierdzi, że może być członkiem rodziny Dimensity 9500. Niewykluczone, że okaże się Dimensity 9500e, ponieważ na rynek trafił MediaTek Dimensity 9400e.

Digital Chat Station podaje, że na obecnym etapie procesor ma CPU, składające się z jednego rdzenia Cortex-X925 o częstotliwości taktowania 3,73 GHz, trzy rdzenie Cortex-X4 oraz cztery rdzenie Cortex-A720. SoC dysponuje też GPU Immortalis-G925 MP12 o taktowaniu 1612 MHz.

MediaTek Dimensity 9400+ ma identyczną specyfikację (takie samo będzie też cache), jednak Digital Chat Station twierdzi, że głównym ulepszeniem jest „optymalizacja w obszarze sprzętu i oprogramowania”. Zapowiada też, że pierwsze smartfony z nowym układem Tajwańczyków zadebiutują na rynku w pierwszym kwartale 2026 roku.

Będą one rywalizowały z modelami z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, który również zapewni bardzo wysoką wydajność. One jednak zadebiutują na rynku wcześniej, bo pierwsze już w listopadzie i grudniu 2025 roku.

Tymczasem oficjalnie zadebiutował procesor MediaTek Kompanio 540

Procesor MediaTek Kompanio 540 postał z myślą o „smukłych i ultraprzenośnych” Chromebookach. Składa się z ośmiordzeniowego CPU z dwoma rdzeniami Arm Cortex-A78 2,6 GHz i sześcioma Arm Cortex-A55 2,0 GHz oraz układu graficznego Arm Mali-G57 MC2, a także zapewnia wsparcie dla pamięci LPDDR5 i UFS 3.1, cechujących się szybkimi prędkościami działania. Mimo to nie wymaga zastosowania systemu aktywnego chłodzenia.

MediaTek Kompanio 540 (źródło: MediaTek)

Tajwańczycy chwalą się również, że Kompanio 540 jest w stanie zapewnić o 35% dłuższy czas pracy niż Kompanio 520 z 2022 roku, a tym samym cały dzień działania Chromebooka. Według zapowiedzi, pierwsze urządzenia z tym procesorem pojawią się na rynku w styczniu 2026 roku. Prawdopodobna jest zatem ich premiera na targach CES 2026 w Las Vegas.