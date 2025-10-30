To może być najbardziej pożądany procesor w smartfonach

Już niebawem oficjalnej prezentacji powinien doczekać się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Może stać się najbardziej pożądanym procesorem w smartfonach, ponieważ połączy pierwszorzędną moc obliczeniową z energooszczędnością i dobrym zarządzaniem termicznym.

Nadciąga procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 – mocny, ale mniej elitarny od braci

Całkiem niedawno na rynku pojawił się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – pokaz technologicznych możliwości amerykańskiego producenta, a zarazem kolejny dowód na to, że w komplikowaniu nomenklatury sięgnął on maestrii. Wkrótce da temu kolejny wyraz – wielkimi krokami zbliża się bowiem prezentacja chipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Będzie to procesor reprezentujący wysoką półkę, ale plasujący się oczko niżej niż ten, który w nazwie ma jeszcze słówko Elite. Na dobrą sprawę trudno powiedzieć, którego układu SoC będzie to tak właściwie następca i może nie zagłębiajmy się w to, a zamiast tego, skoncentrujmy się na wskazywanej specyfikacji.

Choć oficjalna prezentacja tego chipsetu wciąż jest przed nami, znany leakster Digital Chat Station twierdzi, że dotarł do kluczowych danych technicznych. Podaje, że będzie to procesor opracowany w procesie technologicznym 3 nm i – tak jak modele z dopiskiem Elite – wykorzysta rdzenie Oryon. Konkretnie: dwa o taktowaniu 3,8 GHz oraz sześć o taktowaniu 3,32 GHz. Towarzyszyć będzie im procesor graficzny Adreno 840 o taktowaniu 1,2 GHz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (źródło: Gizmochina)

Wstępne testy sugerują, że – ponoć – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 zaoferuje zbliżoną moc obliczeniową do Snapdragona 8 Elite (pierwszej generacji), ale jego możliwości w kontekście przetwarzania grafiki będą nieco niższe. Za to pokona brata w temacie zarządzania temperaturą oraz oszczędzania energii. Brzmi to jak kompromis, na który wiele osób mogłoby się z chęcią zdecydować.

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony z Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5?

Nieoficjalne doniesienia sugerują, że pierwszymi smartfonami wyposażonymi w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 będą (wspominany już na Tabletowo.pl) OnePlus Ace 6 Turbo, Vivo S50 Pro Mini oraz Honor GT 2. Ich premiery spodziewamy się na przełomie listopada i grudnia 2025 roku, a więc wszystko powinno stać się jasne już niebawem.