Abonament RTV jest „całkowicie nieskuteczny”. Nie trzeba będzie go płacić

Abonament RTV jest obowiązkową opłatą (dla tych, którzy nie są zwolnieni z jego opłacania), jednak płaci go zaledwie około jedna trzecia zobowiązanych gospodarstw domowych i firm. Jego przyszłość jest już przesądzona, ponieważ nie spełnia swojego zadania.

Jaka przyszłość czeka abonament RTV? Ministra kultury i dziedzictwa narodowego nie pozostawia złudzeń

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, przedstawiła projekt nowej ustawy medialnej, która uwzględnia również abonament RTV. A konkretniej jego brak, ponieważ zostanie on zlikwidowany. Szefowa resortu uważa, że jest on „archaicznym tworem”, a ponadto jest „absolutnie nieskuteczny”.

Ministra Marta Cienkowska stwierdziła też, że jest „bardzo słabo ściągalną opłatą”, co skutkuje tym, że media publiczne nie mają zapewnionego stałego i stabilnego finansowania, przez co znajdują się w trudnej sytuacji. W związku z tym rząd regularnie je dofinansowuje.

Kolejna transza wsparcia będzie opiewała na kwotę 2,5 miliarda złotych. Ma ona zapewnić „stabilne finansowanie”, szczególnie że zostanie uzupełniona o waloryzację i inflację. Da to gwarancję dostępności środków na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia dla pracowników mediów publicznych.

Abonament RTV zostanie zlikwidowany. Co pojawi się zamiast niego?

Abonament RTV, choć obowiązkowy, traktowany jest przez wiele osób jako opłata, której nie trzeba uiszczać. Niektórzy robią to niejako „na przekór”, nie chcąc finansować działalności mediów publicznych, które są upolityczniane przez każdą ekipę rządzącą, bez względu na jej skład i wyznawane wartości.

W związku z tym niektóre osoby są zdania, że media publiczne powinny zostać zlikwidowane, jednak na pewno to nie nastąpi. Nastąpi natomiast zmiana w sposobie ich finansowania – niezmiennie będą za to odpowiedzialni mieszkańcy Polski. Tutaj warto zwrócić uwagę, że regularne dofinansowania, przekazywane przez rządy, składają się z pieniędzy podatników, czyli tak czy tak Polacy płacą na media publiczne, lecz w tym przypadku nie „bezpośrednio”.

Pomysłów na nowy model finansowania mediów państwowych jest wiele. Nadal nie wybrano konkretnego, który zostanie wcielony w życie. W przeszłości mówiło się, że odpowiedzialność za to weźmie państwo (podobnie jak za ochronę zdrowia czy obronność) lub opłata będzie doliczana do rachunków za prąd albo pobierana przez Urząd Skarbowy razem z podatkami.

Na tę chwilę jest natomiast pewne, że abonament RTV w 2026 roku nadal będzie obowiązywał – KRRiT podało wysokość opłat z uwzględnieniem rabatów.