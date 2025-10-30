Przeglądarka Samsung Internet dostępna od teraz także na komputerach, ale jest haczyk

Południowokoreański producent ogłosił udostępnienie przeglądarki Samsung Internet na komputerach. Według niego użytkownicy urządzeń Galaxy zyskają dzięki temu szereg korzyści. Jest jednak jeden haczyk.

Przeglądarka Samsung Internet od teraz dostępna również na komputerach

Chociaż rynek przeglądarek internetowych jest zdominowany przez Google Chrome, to przeglądarka Samsung Internet – według danych z września 2025 roku – ma ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie i około 3% udziałów na urządzeniach mobilnych (dla porównania: Chrome ma odpowiednio ~4 miliardy i ~70%).

Do tej pory przeglądarka Samsung Internet nie była dostępna na komputerach, ale właśnie się to zmieniło za sprawą uruchomienia beta testów. Według producenta użytkownicy zyskają dzięki temu szereg korzyści, z czym nie sposób się nie zgodzić.

Przede wszystkim – po zalogowaniu się na Konto Samsung – przeglądarka Samsung Internet będzie synchronizowała wszystkie dane pomiędzy wszystkimi urządzeniami, takie jak zakładki czy historia przeglądania, a także dane do logowania i hasła (w ramach Samsung Pass). Ponadto użytkownicy będą mogli kontynuować przeglądanie na innym sprzęcie – gdy na przykład odejdą od komputera.

Po zalogowaniu się na Konto Samsung użytkownicy zyskują również możliwość korzystania z wybranych funkcji Galaxy AI, takich jak Browsing Assist, która umożliwia podsumowanie zawartości strony oraz jej przetłumaczenie na inny język, co przyspiesza uzyskanie poszukiwanych informacji.

Koreańczycy zapewniają, że przeglądarka Samsung Internet na komputery zapewni nie tylko wygodę, ale też bezpieczeństwo i ochronę prywatności. Zaimplementowano w niej bowiem m.in. funkcję „inteligentnego zabezpieczenia przed śledzeniem”, która blokuje śledzenie przez firmy trzecie.

Przeglądarka Samsung Internet na komputery – dostępność

Z uwagi na (podaną powyżej) liczbę użytkowników przeglądarki producenta z Korei Południowej, informacja, że przeglądarka Samsung Internet została udostępniona na komputery, może sprawić, że wiele osób zechce zainstalować ją na swoim laptopie czy desktopie.

Dostępność Samsung Internet na komputery jest jednak na razie mocno ograniczona – od dziś mogą ją testować (w ramach beta testów) wyłącznie użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Przeglądarkę można zainstalować też jedynie na komputerach z systemami Windows 11 i Windows 10 (w wersji 1809 i nowszej).

Koreańczycy zapewniają jednak, że planują rozszerzyć dostępność, ale dziś nie złożyli konkretnych deklaracji.