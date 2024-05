Dzięki temu flagowe smartfony w 2025 roku będą dużo szybsze

Arm od lat produkuje układy, które wykorzystywane są m.in. we flagowych procesorach Qualcomma. Firma zaprezentowała właśnie najnowszą linię rdzeni do procesorów i układów graficznych, które pojawią się we flagowych smartfonach w przyszłym roku. Czeka nas widoczny wzrost wydajności.

Procesory flagowców czeka skok wydajności

Pierwszym przedstawicielem nowej generacji układów jest Cortex-X925, czyli następca modelu Cortex-X4. Nowy rdzeń jest oparty na architekturze Armv9.2 i, jak zapewnia producent, oferuje znaczny wzrost wydajności. W testach jednowątkowych osiąga o 36% lepsze wyniki w porównaniu do poprzedniej generacji, mierzone w szczytowej wydajności.

Z kolei w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją, która wśród producentów smartfonów stała się już trendem, jego wydajność wzrasta o 46% w porównaniu do poprzedników. Dodatkowo wyposażony jest w 3 MB pamięci podręcznej L2, co ma przełożyć się na wyższą wydajność nie tylko w grach, ale także w przetwarzaniu zdjęć i innych zadaniach.

Drugą z nowości jest Cortex-A725. Cechuje się on o 35% wzrostem wydajności i o 25% lepszą efektywnością energetyczną w porównaniu do Cortex-A720.

A co z mniejszym rdzeniami? Arm zaprezentował także Cortex-A520, który pozostał praktycznie niezmieniony w porównaniu z poprzednimi generacjami. Firma wspomina o 15% wzroście efektywności, ale jest to wynik optymalizacji związanych z 3 nm procesem technologicznym. Kluczową informacją jest to, że smartfony nowej generacji będą dzięki temu bardziej oszczędne pod względem zużycia baterii.

źródło: Arm

Nowe GPU dla smartfonów

Marka Arm zaprezentowała także nowy układ graficzny Immortalis-G925 przeznaczony dla smartfonów. Obecna generacja Immortalis-G720 oferuje od 10 do 16 rdzeni shaderów, podczas gdy nowy G925 obsługuje od 10 do 24 rdzeni. Nowy układ zapewnia o 37% lepszą wydajność niż jego poprzednik, jednocześnie zużywając o 30 procent mniej energii.

Portal Android Authority podkreśla, że firma wprowadza rzeczywiste ulepszenia wydajności dzięki funkcji fragment prepass. Dzięki temu nawet o 43% mniej cykli CPU jest wykorzystywanych na wątku renderowania. Oznacza to, że znacznie odciąża CPU, poprawiając jednocześnie wydajność i efektywność. Dzięki temu można spodziewać się do 72% lepszej wydajności w Call of Duty Mobile, 46% wzrostu wydajności w Diablo Immortal, 49% wzrostu w Genshin Impact oraz 46% wzrostu w Roblox.

źródło: Arm

Serwis podaje także, że nowe układy GPU nie trafią z pewnością do Snapdragona 8 Gen. 4, ponieważ Qualcomm korzysta z procesorów graficznych Adreno. Mogą one jednak pojawić się w nadchodzącym MediaTeku Dimensity 9400.