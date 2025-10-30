Jedź na Orlen zatankować. Uśmiechniesz się przy kasie

Kierowcy znów mogą zapłacić mniej na stacji benzynowej. Orlen ogłosił kolejną promocję, dzięki której otrzymacie rabat na paliwo. Jego wysokość może sięgnąć nawet 35 groszy na każdy litr.

Rabat na paliwo na stacjach Orlen. Ile można zaoszczędzić?

Promocja na paliwo na stacjach Orlen zacznie obowiązywać już jutro, tj. 31 października 2025 roku. Data została wybrana nieprzypadkowo – Orlen chce, żeby podróż na cmentarze wiązała się z mniejszym obciążeniem dla portfeli mieszkańców Polski. W końcu w tym czasie trzeba ponieść sporo wydatków na znicze i wiązanki, a czasem również na usługę sprzątania grobu, jeśli ktoś nie ma czasu lub siły zrobić tego sam. Ponadto okres jej obowiązywania obejmie też Narodowe Święto Niepodległości, które także jest okazją do wyjazdów, jako że dla większości to dzień wolny od prazy.

Każda osoba, która przyjedzie na stację Orlen w okresie od 31 października do 11 listopada 2025 roku, będzie mogła otrzymać rabat na paliwo w wysokości nawet 35 groszy na każdy zatankowany litr paliwa. Standardowo kierowcy otrzymają 20 groszy zniżki na każdy litr paliwa. Jeśli natomiast ktoś równocześnie dokona zakupu na stacji benzynowej – kupi produkt z oferty pozapaliwowej – uzyska 35 groszy rabatu na każdy zatankowany litr.

Promocja na paliwo na stacjach Orlen – o tym trzeba pamiętać

Rabat na paliwo na stacjach Orlen nie jest jednak przyznawany bezwarunkowo w okresie od 31 października do 11 listopada 2025 roku. Nie otrzymają go wszyscy, a jedynie ci, którzy okażą zarejestrowaną kartę programu lojalnościowego Vitay i wcześniej aktywują kupony rabatowe w aplikacji (którą można pobrać na Androida ze Sklepu Play i na iPhone’a z Apple App Store).

Ponadto promocja na paliwo obejmuje wyłącznie wybrane paliwa – każdy rodzaj benzyny oraz oleju napędowego (Efecta lub Verva). Rabat na paliwo na stacjach Orlen nie jest natomiast przyznawany w przypadku zatankowania gazu (LPG).

Każda osoba może skorzystać z promocji maksymalnie 3 razy w okresie od 31 października do 11 listopada 2025 roku. Jednorazowo można otrzymać rabat na maksymalnie 50 litrów (nadwyżka zostanie rozliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stacji).

Przy okazji warto przypomnieć, że rabat na paliwo mogą otrzymać również klienci T-Mobile (promocja na paliwo obowiązuje na stacjach BP).