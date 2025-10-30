Klienci Plusa zapłacą mniej, a Polsat Box Go da Ci więcej za tyle samo

Firmy wchodzące w skład Grupy Polsat Plus przekazały dobre wiadomości dla klientów. Plus wprowadził pakiety, dzięki którym będzie można zaoszczędzić, natomiast oferta Polsat Box Go została wzbogacona bez zwiększenia miesięcznej opłaty.

Nowe pakiety roamingowe dla klientów Plusa

Dzięki nowym pakietom roamingowym klienci Plusa będą mogli korzystać z internetu za granicą w niższych cenach. Standardowe stawki, poza pakietami, są bowiem często bardzo wysokie i rachunek może przyprawić o zawrót głowy, podobnie jak ekspresowe wyczyszczenie konta w ofertach na kartę.

Nowe pakiety roamingowe dla klientów Plusa są bowiem dostępne zarówno dla osób, które opłacają abonament, jak i korzystających z oferty na kartę. W obu przypadkach dostępnych jest kilka opcji:

abonament Europa i Turcja 2 GB za 50 złotych 5 GB za 100 złotych USA 2 GB za 50 złotych 5 GB za 100 złotych Świat 500 MB za 65 złotych 1 GB za 100 złotych

na kartę Europa i Turcja 2 GB za 50 złotych 5 GB za 100 złotych Europa i Turcja 24h 1 GB za 15 złotych USA 2 GB za 50 złotych 5 GB za 100 złotych



Pakiety można aktywować za pośrednictwem aplikacji iPlus, strony internetowej www.plus.online.pl, poprzez wysłanie wiadomości SMS pod wskazany numer lub korzystając z pomocy Doradcy Biznesowego Plus. Z kolei informację o pozostałym limicie danych można uzyskać, wysyłając SMS o treści P na numer 2580.

Plus automatycznie uniemożliwi też dalsze korzystanie z internetu za granicą, gdy wydatki na ten cel osiągną kwotę 250 złotych. Ma to chronić klientów przed wysokimi rachunkami za transmisję danych poza Polską.

Nowe usługi dla klientów Plusa – VPN, nawigacja i ubezpieczenie

Równocześnie Plus wprowadza do swojej oferty nowe usługi. Pierwszą z nich jest pakiet Bezpieczna Podróż, obejmujący Ochronę Internetu z VPN oraz nawigację Plus na Europę za 20 złotych miesięcznie.

Nowością są też dwa nowe warianty usługi Serwis Urządzenia:

Serwis Urządzenia Premium 24 Plus za 40 złotych miesięcznie, gwarantujący naprawę uszkodzeń, skutków zalania wodą oraz usterek po gwarancji,

Serwis Urządzenia SIMO Premium 24 za 30 złotych miesięcznie, którą można objąć telefony zakupione na wolnym rynku (1 naprawa na 12 miesięcy do wartości rynkowej urządzenia na dzień zgłoszenia uszkodzenia).

Bogatsza biblioteka Polsat Box Go w tej samej cenie

Klienci Polsat Box Go otrzymują natomiast – bez dodatkowych opłat – dostęp do produkcji Vivarto. W bibliotece platformy docelowo znajdzie się blisko sto tytułów dla dzieci – zarówno młodszych, jak i nieco starszych.

Produkcje Vivarto w Polsat Box Go (źródło: Grupa Polsat Plus)

Kolejne produkcje będą sukcesywnie dodawane do pakietów Premium za 30 złotych miesięcznie i Premium Sport za 50 złotych na 30 dni.

