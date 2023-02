Half-Life i Ray Tracing? To wygląda… dobrze!

Oryginalny Half-Life z 1998 roku doczekał się moda wprowadzającego Ray Tracing w czasie rzeczywistym. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę obłędnie!

Half-Life z ray tracingiem

W 2023 roku Half-Life to już mocno przestarzała gra, ale dalej ma sporą społeczność i liczne grono fanów, świetnie bawiących się w tym tytule. W końcu jest to kultowa produkcja, która wychowała całe pokolenie graczy. Przeszło rok temu Sultim Tsyrendashiev zapowiedział, że jest w trakcie przygotowań pełnoprawnego moda do oryginalnego Half-Life, który ma wprowadzić Ray Tracing w czasie rzeczywistym i bardzo mocno odświeżyć tytuł. Mod jest już dostępny do pobrania, a na trailerze całość wygląda w ten sposób:

Na filmiku dalej widoczne są struktury z lat 90., które w 2023 roku nie prezentują się zbyt okazale, wręcz są bardzo mocno przestarzałe, ale z Ray Tracingiem zyskały drugie życie. Trzeba przyznać, że jak na tak starą grę, wygląda to niesamowicie, a w dodatku jest do pobrania za darmo – nie musisz nic płacić za możliwość skorzystania z moda do tej kultowej produkcji. Krótki filmik pokazuje wiele możliwości, jakie daje nam technologia Ray Tracing i stosowanie jej w grach.

Half-Life zyskał drugie życie (źródło: sultim_t)

Jak używać Ray Tracingu?

Pomimo że Half-Life to stara gra i nie wymaga wielkich zasobów, to mimo wszystko Ray Tracing zużywa ich dość sporo. The Verge podaje, iż niektórzy gracze twierdzą, że do zabawy w 4K być może potrzeba nawet RTX 4090. Zapewne jednak do niższej rozdzielczości wystarczą słabsze karty.

Aby móc używać Ray Tracingu, wystarczy jedynie, że będziesz miał grę kupioną na Steamie i pobierzesz odpowiednią paczkę z GitHuba. W kolejnych krokach wystarczy:

zainstalować grę,

otworzyć jej folder,

wypakować pliki: hl1-rt.zip i hl1-rt-resources.zip do folderu gry,

włączyć rt_bin/xash3d.exe.

Aby zmienić renderowanie w trakcie latania, wciśnijcie „X”. Jeżeli zainstalowaliście moda do ray tracingu w Half-Life, to dajcie znać, jak Wam się podoba!