Vodylla – nowy serwis streamingowy w Polsce. Co obejrzymy i za ile?

Chociaż może się wydawać, że serwisów streamingowych na polskim rynku jest już naprawdę sporo, to jednak wciąż pojawiają się nowe. Vodylla to nowa propozycja skierowana przede wszystkim do fanów filmów dokumentalnych. Ile trzeba zapłacić za dostęp?

Vodylla – co można obejrzeć na platformie?

W naszym kraju dostępna jest już nowa platforma streamingowa – Vodylla. To VOD skierowane do dorosłych odbiorców, którzy zainteresowani są tematami takimi jak polityka, historia, konflikty zbrojne, czy działania specjalnych jednostek wojskowych.

W serwisie dostępne są głównie pełnometrażowe filmy dokumentalne, wśród których znajdziemy nawet tytuły nominowane do Oscara. Na Vodylli nie zabraknie również krótszych produkcji telewizyjnych, mini-seriali oraz seriali dokumentalnych.

To mocne dokumenty pokazujące prawdę, która wywołuje autentyczne emocje, często silniejsze niż w przypadku filmów fabularnych. Uzupełnieniem oferty tematycznej dostarczającej adrenaliny są filmy o ikonach pop kultury oraz doskonała rozrywka. Przemysław Petryszyn z RDF Entertainment, właściciela Vodylli dla portalu wirtualnemedia.pl

Na swoim Facebookowym profilu platforma chwali się niektórymi z dostępnych już na niej produkcji. Znalazły się wśród nich m.in.: dwuczęściowy dokument przedstawiający historię zespołu Queen, „Navy SEALs – Nieznana historia” o powstaniu tej elitarnej jednostki wojskowej, czy nominowany do Oscara „Cartel Land” przedstawiający problem narkotykowy na amerykańsko – meksykańskiej granicy.

Strona główna serwisu Vodylla (fot. Tabletowo.pl)

Obecnie w serwisie Vodylla dostępnych jest 500 godzin takich materiałów, ale w przyszłości biblioteka ma zostać rozszerzona produkcjami dokumentalnymi wywodzącymi się z RDF Entertainment. Pierwsza tego typu premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

Platforma przyznaje, że ze względu na swoją wyspecjalizowaną tematykę nie zamierza nawet stawać w konkury z gigantami streamingu. Przemysław Petreszyn powiedział, że Vodylla udowadnia, że film dokumentalny może być bardziej ekscytujący niż fabularny.

Tyle trzeba zapłacić za dostęp do nowego serwisu

Nowy na polskim rynku serwis VOD dostępny jest od początku tego tygodnia. Miesięczny dostęp do treści umieszczonych na platformie kosztuje 19,90 złotych. Trzeba przyznać, że dla osób, które zainteresowane są tematyką, która porusza Vodylla, nie powinna być to wygórowana cena. Szkoda tylko, że platforma nie udostępnia pełnej listy startowej udostępnianych treści lub nie oferuje okresu testowego. Skąd klienci mają wiedzieć, co dokładnie znajduje się w serwisie?

Na razie oglądanie materiałów możliwe jest jedynie za pomocą przeglądarki internetowej, jednak użytkownicy iPhone’ów mogą streamować treści ze smartfona bezpośrednio na telewizor.