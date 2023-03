OPPO Find X6 Pro to najnowszy smartfon z matrycą aparatu 1 cala. Będzie błyszczał fotograficznie

OPPO jest kolejnym producentem smartfonów, który dołącza do grona firm oferujących telefon z aparatem o matrycy 1″. Oto najnowszy Find X6 Pro.

OPPO Find X Pro aparatem stoi

Pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką OPPO podkreśla, przekazując informacje o swoim nowym flagowym smartfonie, dotyczy aparatu. Tylko nieliczni zdobyli się dotąd na użycie w urządzeniu mobilnym matrycy Sony IMX989. W gruncie rzeczy można ich swobodnie policzyć na palcach jednej ręki: to Xiaomi i vivo. Koniec listy.

Tak więc OPPO Find X6 Pro także korzysta z tego małego cudu techniki, o rozdzielczości 50 Mpix.

Oczywiście wielkość matrycy to jeszcze nie wszystko – w gruncie rzeczy z taką powierzchnią sensora trzeba obchodzić się bardzo umiejętnie. Dlatego też firma podjęła współpracę z Hasselbladem, który pomógł opracować tryb portretowy, wykorzystujący zaplecze techniczne. Ma on naśladować przetwarzanie kolorów i projekcję głębi ostrości obiektywów Hasselblad XCD30 i XCD80. Jak wyjdzie to w praktyce, jeszcze się okaże.

OPPO Find X6 Pro (fot. OPPO via GSMarena)

Oprócz tego nowy Find ma dwa dodatkowe sensory, po 50 Mpix każdy. Połączone są z obiektywem ultraszerokokątnym oraz peryskopowym. Chodzi o matryce Sony IMX890 (1/1,56″), których możliwości mogliśmy już testować w smartfonach z linii Samsung Galaxy S23.

Jeśli chodzi o aparat ultraszerokokątny, to obiektyw do niego przypisany ma pole widzenia 110∘ oraz przysłonę f/2.2. Powinien radzić też sobie z fotografią makro przy minimalnej odległości ogniskowania wynoszącej 4 cm. Z kolei peryskopowy teleobiektyw oferuje 3-krotny zoom optyczny oraz 6-krotny zoom hybrydowy.

OPPO Find X6 Pro (fot. OPPO via GSMarena)

Nie tylko fotografia

Oczywiście od flagowego smartfonu oczekujemy nie tylko dobrego potencjału fotograficznego. Sprzęt może pochwalić się ładnym, 6,82-calowym ekranem OLED o szczytowej jasności 2500 nitów i odświeżaniu 120 Hz. Z przodu znajdziemy też 32-megapikselowy aparat do selfie.

W środku musiało znaleźć się miejsce dla topowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – oczywiście w wersji podstawowej, bo dostępna jest także opcja z 16 GB RAM i 512 GB miejsca na system i dane.

Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 5000 mAh z możliwością ładowania przewodowego 100 W i bezprzewodowego 50 W. Obudowa zamyka te podzespoły i chroni szczelnie przed działaniem wody i kurzu, zgodnie ze standardem IP68. Z dodatkowych informacji, warto wspomnieć o wsparciu Dolby Vision i HDR10/+ oraz raczej rzadko już spotykanym, czujniku podczerwieni.

Cena podstawowej wersji to 5999 juanów (~3840 złotych), zaś za opcję z większą pamięcią trzeba zapłacić 6999 juanów (~4480 złotych). Nie jest jasne, czy OPPO Find X6 Pro trafi na rynki poza Chinami.

OPPO Find X6 (fot. OPPO via GSMarena)

Do sprzedaży trafia także model Find X6, w którym zastosowano procesor MediaTek Dimensity 9200, 8 GB RAM w najniższej opcji oraz baterię 4800 mAh.