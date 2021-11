Samsung przygotowuje pamięć operacyjną LPDDR5X. Flagowe smartfony będą jeszcze szybsze

Smartfony, tablety, bardziej energooszczędne laptopy, a nawet przenośne konsole korzystają z pamięci operacyjnej innego typu, niż to bywa w przypadku komputerów osobistych, czy laptopów o standardowych rozmiarach. Są to mianowicie kości z serii LPDDR. Samsung ogłosił, że pracuje nad jeszcze wydajniejszym typem miniaturowych modułów RAM – LPDDR5X.

Samsung LPDDR5X – szybsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne kości RAM

Wraz z pojawieniem się smartfonów na rynku producenci byli zmuszeni do stworzenia nowego typu pamięci operacyjnej. Moduły Low Power Data Rate (w skrócie po prostu LPDDR) to jak sama nazwa mówi, standard pamięci RAM, dostosowany pod urządzenia, które są w stanie dostarczyć mniejsze ilości energii – a to głównie przez fakt, że obecne baterie litowo-jonowe mają dość ograniczoną pojemność. Pamięci typu low power cechują się zdecydowanie niższym napięciem, a także maksymalną częstotliwością – oczywiście w porównaniu do standardowych modułów DIMM, czy SODIMM.

Obecne urządzenia korzystają maksymalnie z kości LPDDR5, jednak Samsung Electronics zapowiedział, że jest w trakcie prac nad poprawionym wariantem LPDDR5X. Najnowszy standard gwarantuje przede wszystkim wyższą, nawet 1,3-krotnie lepszą wydajność, ponieważ LPDDR5 osiąga maksymalny transfer 6400 MT/s (ekwiwalent 6,4 Gb/s), natomiast moduły z dodatkowym „X” mają zagwarantować transfer na poziomie 8533 MT/s (8,5 Gb/s).

Ponadto, standard LPDDR5X ma być zdecydowanie mniej energochłonny, bowiem producent zapowiada, że będzie konsumował 20% mniej prądu, jednocześnie oferując wyższą wydajność. Co więcej, nowy typ RAM umożliwi Samsungowi zwiększyć zagęszczenie pamięci na kostkę – nawet do 64 GB, a więc możemy oczekiwać, że nadchodzące smartfony z Androida będą cechować się jeszcze większymi pokładami pamięci operacyjnej.

Kości mają być tworzone wciąż w tym samym co LPDDR5, 14-nm procesie litograficznym przez Samsunga. Koreański producent pod koniec roku ma rozpocząć współpracę z kolejnymi globalnymi twórcami systemów SoC, a więc moduły LPDDR5X powinny trafić do pierwszych urządzeń już w niedalekiej przyszłości.