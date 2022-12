Słuchawki idealne do miasta. Dyson Zone mają ANC i funkcję oczyszczania powietrza

Dyson Zone zapowiadają się na jedne z najlepszych słuchawek do miasta. W końcu nie tylko zmniejszą hałas docierający do uszu użytkownika, ale również zapewnią możliwość oddychania czystszym powietrzem.

Słuchawki, które łagodzą problemy współczesnych miast

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji o słuchawkach Dyson Zone, warto zauważyć, że miasta często są zanieczyszczone. Dotyczy to zarówno niskiej jakości powietrza, jak i nadmiaru różnych dźwięków.

Negatywnie odbija się to na zdrowiu mieszkańców miast, którzy już teraz stanowią połowę populacji, a według prognoz do 2050 roku ten odsetek ma osiągnąć nawet 70%. Oznacza to, że już obecnie wiele osób ma kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, a także z hasłem na poziomie, który przekracza zalecane limity decybeli.

W związku z tym słuchawki Dyson Zone wydają się być świetnym rozwiązaniem dla wielu mieszkańców miast. W końcu wyposażone są one aktywną redukcją hałasu i funkcję oczyszczania powietrza.

Funkcja oczyszczania powietrza

Dyson Zone zostały zapowiedziane na początku tego roku, a teraz poznaliśmy bardziej szczegółowe dane na ich temat. Słuchawki wyróżniają się przede wszystkim funkcją oczyszczania powietrza, więc od niej zacznijmy.

System filtracji i mechanizm doprowadzania powietrza w słuchawkach składa się z precyzyjnie zaprojektowanych kompresorów, które obracając się z prędkością do 9750 obrotów na minutę, przepuszczają powietrze przez dwuwarstwowe filtry. Z kolei ujemnie naładowany materiał elektrostatyczny w filtrze wychwytuje zarówno naprawdę drobne cząsteczki, m.in. alergeny, jak i cząstki większe, takie jak np. pył z klocków hamulcowych, spaliny przemysłowe czy pył budowlany. Producent chwali się, że skuteczność filtra wynosi tutaj 99% dla cząstek o średnicy nawet do 0,1 mikrona.

Do tego dochodzi druga warstwa, zawierająca węgiel wzbogacony potasem. Jej zadaniem jest wyłapywanie typowych dla miast zanieczyszczeń gazowych – np. NO2, SO2 czy O3. Dodatkowo może ona blokować docieranie przykrych miejskich zapachów, które unoszą się m.in. wokół placów budowy czy w pobliżu kanalizacji.

Co więcej, z poziomu mobilnej aplikacji możemy obserwować przydatne dane na temat jakości powietrza. Według zapewnień firmy, filtr znajdujący się w słuchawkach Dyson Zone powinien wytrzymać nawet do 12 miesięcy.

Co jeszcze oferują słuchawki Dyson Zone?

Producent chwali się, że słuchawki mają doskonałe, głębokie brzmienie Hi-Fi z bardzo niskim poziomem zniekształceń i szerokim zakresem częstotliwości, co pozwala na czyste oddanie niskich, średnich i wysokich tonów. Na pokładzie nie zabrakło wspomnianej już funkcji aktywnej redukcji hałasu (ANC) i wbudowanego mikrofonu do rozmów.

System ANC, aby zapewnić możliwie jak najlepsze doświadczenie dla użytkownika, korzysta z 8 mikrofonów (wszystkich łącznie jest 11) do tłumienia miejskich hałasów ze skutecznością do 38 dB. Warto tutaj dodać, że mikrofony mierzą odgłosy otoczenia aż 384 tys. razy na sekundę. Skoro jesteśmy już przy liczbach robiących wrażenie, to wypada jeszcze wspomnieć, że dźwięk z przetwornika podlega dodatkowej korekcie przez inteligentne przetwarzanie sygnałów 48 tys. razy na sekundę, co w połączeniu z redukcją szumów umożliwia jak najbardziej odczuwalne ograniczenie zniekształceń.

Poduszki nauszne są bardziej płaskie niż w wielu innych słuchawkach, co ma na celu zwiększenie wygody, a także zapewnia lepsze pasywnie tłumienie dźwięków otoczenia. Do tego dochodzi specjalnie zaprojektowany korektor, aby każdy mógł dostosować parametry odtwarzanego dźwięku pod własne preferencje.

Słuchawki Dyson Zone wyposażone są w akumulatory, które przy pełnym naładowaniu wystarczą do 50 godzin odtwarzania dźwięku lub do 4 godzin odtwarzania połączonego z oczyszczaniem powietrza. Do ładowania akumulatorów przeznaczone jest złącze USB-C, a ładowanie do 100% potrwa 3 godziny.

Sprzedaż rozpocznie się w styczniu 2023 roku, ale początkowo w Chinach. Natomiast od marca słuchawki Dyson Zone będą dostępne USA, Wielkiej Brytanii, Hongkongu (SAR) i Singapurze. Dopiero później, w dalszej części 2023 roku, pojawią się one w kolejnych krajach europejskich.