Samsung zejdzie nawet do 1,4 nm przy produkcji procesorów

Samsung Electronics to jedna z głównych firm wykorzystujących zaawansowane technologie produkcji półprzewodników. Firma ogłosiła swoje plany dotyczące rozwoju na kolejne lata.

Samsung z jeszcze dokładniejszym procesem produkcyjnym

Samsung jest świadomy tego, że zapotrzebowanie na tranzystory będzie w najbliższym czasie tylko wzrastać. I nie chodzi wyłącznie o procesory dla smartfonów. Odpowiednie chipsety potrzebne są dla urządzeń korzystających z obliczeń HPC (high-performance computing), sztucznej inteligencji czy sektora motoryzacyjnego. Koreańczycy chcą więc dostarczać rozwiązania dla klientów z różnych dziedzin. W tym celu zamierzają doskonalić proces produkcyjny układów.

W tym momencie Samsung jest na etapie wdrażania do masowej produkcji chipsetów tworzonych w technologii 3 nm. Nie zamierza jednak na tym poprzestać. Dzięki zastosowaniu procesu GAA (Gate-All-Around), w przyszłości uda się wprowadzić na rynek nie tylko procesory zbudowane z dokładnością 2 nm, ale nawet 1,4 nm.

1,4 nm w procesorach? Kiedy?

Ogólnym planem dotyczącym rozwoju technologii produkcji półprzewodników, Samsung podzielił się podczas dorocznego wydarzenia Foundry Forum. Jak powiedział dr Si-young Choi, prezes Foundry Business w Samsung Electronics,

Technologia produkcji w 1,4 nm oraz rozwój platform odlewniczych, włączając w to stabilny system dostaw, są częścią strategii Samsunga, mającej na celu ugruntowanie zaufania klientów i wspieranie ich sukcesu.

Si-young Choi miał tu na myśli głównie klientów biznesowych, którzy będą składać zamówienia na miliony sztuk procesorów, powstałych dzięki technologii Samsunga.

dr Si-young Choi, szef Foundry Business w Samsung Electronics (fot. Samsung)

Jak przedstawiają się ramy czasowe wdrożenia obiecywanych nowości? Firma przewiduje, że:

proces litograficzny 2 nm uda się wdrożyć w 2025 roku,

proces litograficzny 1,4 nm będzie dostępny w 2027 roku.

Choć są to naprawdę odległe plany, to zrozumiałym jest, że giganci technologiczni muszą wykonać wiele pracy, by wprowadzić nowe rozwiązania. Od projektu, przez testy, przygotowanie fabryk i produkcję, aż do finalnej obecności nowych chipsetów na rynku – na wszystko trzeba przeznaczyć ogromne ilości czasu i środków, które nawet tacy giganci przemysłu elektronicznego rozkładają na lata. Wszystko to sprawia, że smartfony z naprawdę złożonymi procesorami zobaczymy jeszcze później. Cóż, my jesteśmy cierpliwi ;)