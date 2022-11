Portal 90% taniej

W pierwszych dniach grudnia Portal ma otrzymać darmowe DLC związane z RTX. NVIDIA zapowiedziała to już jakiś czas temu i teraz wprowadza pomysł w życie. Na dodatek do godziny 19:00 możesz nabyć grę za półdarmo!

Portal w wersji RTX nadchodzi

Portal to znana produkcja Valve, która wyszła na światło dzienne w 2007 roku. Jej akcja rozgrywa się na terenie laboratoriów Aperture Science. W czasie, gdy gra debiutowała na rynku, oferowała przełomowe mechaniki, za które gracze pokochali ją na długie lata. Bawiące się w nią osoby mają za zadanie rozwiązać łamigłówki i zadania poprzez otwieranie różnych portali.

Te pozwalają nam przenosić w przestrzeń przedmioty oraz samą postać gracza. W 2022 roku nie jest to może nic odkrywczego, ale teraz NVIDIA zadbała o nowe doświadczenia związane z tą produkcją.

Ma to być pokaz ogromnych możliwości kart graficznych GeForce RTX serii 40. Deweloperzy zastosowali pełny ray tracing oraz nowe tekstury w wysokiej rozdzielczości, które są ręcznie wykonane.

Do gry wprowadzono także DLSS 3. Ten „pozwala właścicielom kart RTX serii 40 uzyskać ponad 2,8-krotny wzrost wydajności, dzięki czemu gra jest niezwykle płynna i responsywna w porównaniu z renderowaniem natywnym, natomiast posiadacze kart RTX z serii 30 skorzystają z DLSS 2”.

Gra Portal with RTX będzie dostępna od 8 grudnia 2022 roku na Steam. DLC ma być darmowe dla wszystkich posiadaczy gry, więc dzisiejsza promocja, do której zaraz przejdziemy, zdecydowanie jest warta uwagi!

Portal w dużo niższej cenie!

Zbliżające się, darmowe DLC będzie świetną okazją, żeby przetestować możliwości nowych kart graficznych. Z tej okazji Steam przygotował dużą promocję dla swoich klientów i do wtorku, 29 listopada 2022 roku, do godziny 19:00 oferuje Portal aż 90% taniej. Regularna cena to 45,99 złotych, a teraz gra jest dostępna za zaledwie 4,59 złotych. Śpiesz się jednak, ponieważ nie zostało dużo czasu!

źródło: Steam

Na Steamie masz także możliwość zakupu „Portal Bundle”, które – oprócz pierwszej części gry – zawiera także jej sequel. Całość normalnie kosztuje 91,98 złotych, a teraz jest dostępne za zaledwie 6,88 złotych, więc aż o 93% taniej. Jeżeli nie miałeś wcześniej okazji przetestować tej produkcji, to w takiej cenie z całą pewnością jest ona godna polecenia.