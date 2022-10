„Wirus jest w odwrocie”. Nie widać go już w Mapach Google

Wszyscy na pewno doskonale pamiętają, jak przed wyborami w 2020 roku premier Mateusz Morawiecki zachęcał do pójścia na wybory przekonując, że wirus jest w odwrocie. Cóż, wszyscy wiemy, co było później i jak bardzo polityk się mylił. Google zauważa jednak, że sytuacja się zmienia, ponieważ z aplikacji Mapy Google zniknęła funkcja, wprowadzona w 2020 roku.

Reklama

Google w służbie ludzkości podczas epidemii COVID-19

Polacy (i nie tylko) nauczyli się żyć z koronawirusem, tym bardziej, że stan epidemii w Polsce, wprowadzony 20 marca 2020 roku, został odwołany z dniem 16 maja 2022 roku. Mimo to wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego oraz (od 28 marca 2022 roku) obowiązek noszenia maseczek w podmiotach leczniczych oraz aptekach. Ponadto warto przypomnieć, że osobie, która w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego odda honorowo krew pełną lub jej składniki, przysługuje usprawiedliwienie nieobecności w pracy w dniu oddania oraz następnym.

We wrześniu 2020 roku w aplikacji Mapy Google pojawiła się nowa warstwa z informacjami na temat COVID-19. Użytkownicy mogli w niej sprawdzić średnią liczbę nowych przypadków zachorowań na 100 tysięcy osób. Wraz z nią pojawiała się informacja, czy liczba przypadków rośnie, czy spada. Ponadto gigant z Mountain View wprowadził kody kolorystyczne, dzięki którym zainteresowani mogli zobaczyć gęstość nowych przypadków zachorowań na COVID-19 na danym terenie.

Od lewej: Dane na poziomie kraju i stanu w Ameryce Południowej. Dane na poziomie stanu w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Dane na poziomie kraju i stanu w Indiach. Dane na poziomie hrabstwa na Florydzie (źródło: Google)

Niewiele później do aplikacji Mapy Google wprowadzono kolejne funkcje, związane z pandemią COVID-19, na przykład informacje o tłokach w komunikacji miejskiej (podczas gdy gromadzenie się było szczególnie niewskazane).

Mapy Google bez funkcji, wprowadzonej podczas pandemii COVID-19

Od września 2020 roku sytuacja znacząco się zmieniła, aczkolwiek co jakiś czas docierają do nas informacje, że w Azji zamykane są fabryki z uwagi na wzrost liczby zakażeń (a w Chinach władze się nie patyczkują, co ma zarówno dobre, jak i niekoniecznie korzystne strony). To jednak pokazuje, że wirus nigdy nie był i prawdopodobnie już nie będzie w odwrocie, jak twierdził przed wyborami w 2020 roku premier Mateusz Mazowiecki.

Google zareagowało jednak na zmieniającą się sytuację i zmniejszenie liczby nowych zachorowań w skali globalnej – gigant z Mountain View usunął wprowadzoną we wrześniu 2020 roku w aplikacji Mapy Google warstwę z informacjami na temat COVID-19. Jako główny powód zostało podane malejące zainteresowanie tą funkcją wśród użytkowników, obok szerszej dostępności szczepionek i innych zasobów.

źródło: Google

Jednocześnie Google zapewnia, że użytkownicy wciąż mogą znaleźć najnowsze informacje na temat COVID-19, na przykład na temat wariantów, szczepionek, testów i profilaktyki, w wyszukiwarce, a w aplikacji Mapy Google zlokalizować miejsca, gdzie można zrobić test i się zaszczepić.

Warto też przypomnieć, że wciąż działa rządowa strona z informacjami na temat koronawirusa www.gov.pl/web/koronawirus, na której można znaleźć również raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) wraz z interaktywną mapą. Na dzień 26 października 2022 roku (stan na godzinę 10:30) liczba osób, które wyzdrowiały, wynosi 5335898, przypadków śmiertelnych – 118073, a zakażeń od 4 marca 2020 roku – 6337557. Najnowsze, dzienne statystyki w Polsce podają, że odnotowano 1024 zakażeń (810 nowych i 214 ponownych) oraz 23 przypadków śmiertelnych (w tym 3 wyłącznie z powodu COVID-19).