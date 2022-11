Ten kosmiczny smartfon ZTE ma więcej RAM niż mój komputer

W maju tego roku zadebiutował smartfon ZTE Axon 40 Ultra, który mógł poszczycić się chociażby aparatem do selfie umieszczonym pod/za ekranem. Teraz jego producent wypuścił specjalną wersję tego modelu – Space Edition, którą wyróżnia nie tylko wygląd, ale również ilość pamięci wbudowanej i RAM.

Kosmiczny smartfon, kosmiczne osiągi

Główną zmianą, którą wprowadza nowy ZTE Axon 40 Ultra Space Edition, jest zupełnie inny projekt panelu tylnego. Zamiast ogromnej wyspy na aparaty, wszystkie trzy oczka zostały osadzone na wzniesieniu, które płynnie łączy się z resztą powierzchni smartfona u dołu, jednocześnie zaznaczając stromą granicę z boku. Ma on swoimi kształtami przypominać statek kosmiczny, co mi osobiście bardzo się podoba.

Poza wyraźną różnicą w wyglądzie, producent zdecydował się na dołożenie pamięci operacyjnej i tej na pliki. Najdroższy wariant ma bowiem aż 18 GB RAM oraz 1 TB pamięci wbudowanej. To naprawdę dużo jak na smartfon, nie mówiąc już o tym, że mój osobisty komputer ma „zaledwie” 16 GB RAM. Poza tym nie znajdziemy tu więcej znaczących różnic względem oryginalnego modelu. Procesor to ten sam Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, od którego ciepło odprowadzane jest za pomocą 9-warstwowej struktury chłodzenia z wykorzystaniem cieczy.

Zakrzywiony ekran i potężne zaplecze fotograficzne

Wyświetlacz wykonany został w technologii AMOLED i jest zaokrąglony na bokach, zaś jego przekątna to 6,8 cala. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, a jego maksymalna jasność to aż 1500 nitów. Pod ekranem ukryte zostały z kolei kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix oraz czytnik linii papilarnych.

Na pleckach znalazł się potrójny zestaw aparatów, a każda z matryc ma rozdzielczość 64 Mpix. Główny aparat oferuje dodatkowo przysłonę f/1.6 oraz optyczną stabilizację obrazu, drugi jest ultraszerokokątny, a ostatni to teleobiektyw peryskopowy z 5,7-krotnym zoomem optycznym. Zestaw ten wspiera nagrywanie w 8K.

Jeśli chodzi natomiast o akumulator, to ten ma pojemność 5000 mAh, a naładować można go przewodowo z mocą 80 W. Zabrakło niestety w tym urządzeniu miejsca na złącze Jack 3,5 mm, ale za to znalazły się tu głośniki stereo.

Dostępność i cena

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition został właśnie zaprezentowany w Chinach, a dostępny w sprzedaży będzie w tym kraju od 6 grudnia 2022 roku, wyłącznie w kolorze czarnym, zaś jego cena wyniesie 5898 juanów (równowartość ~3700 złotych) za wariant 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej oraz 7698 juanów (~4800 złotych) za model z 18 GB RAM i 1 TB pamięci na pliki.

To sporo pieniędzy, ale należy pamiętać, że mamy do czynienia ze specjalną edycją smartfona o świetnych osiągach. Miejmy więc nadzieję, że zawita on także na nasz rodzimy rynek – w końcu chińska marka znów chce zawalczyć o serca i portfele klientów w Polsce.