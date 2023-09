macOS Sonoma już jest! Oto, co należy wiedzieć

Zgodnie z tym, co wcześniej zapowiedziało Apple, macOS Sonoma właśnie jest udostępniany użytkownikom. Aktualizacja nie wprowadza naprawdę dużych zmian, ale nie zabrakło kilku interesujących nowości.

macOS Sonoma – co nowego?

Nowa, duża aktualizacja macOS została zaprezentowana na początku czerwca, podczas konferencji WWDC. Wówczas zobaczyliśmy również iOS 17 i watchOS 10, które w zeszłym tygodniu trafiły na wszystkie wspierane urządzenia. Na nową wersję systemu operacyjnego przeznaczonego na komputery musieliśmy poczekać trochę dłużej, ale zgodnie z wyznaczonymi planami jest on już udostępniamy.

Wśród najciekawszych zmian z pewnością należy wymienić nowe wygaszacze ekranu, wprowadzenie widżetów na biurko, ulepszone wideorozmowy w FaceTime i profile w Safari, tryb dla graczy, nowości w Wiadomościach i innych aplikacjach Apple. Jak już wspomniałem, nie mamy do czynienia z rewolucją i dużymi zmianami, ale wdrożone rozwiązania to jak najbardziej krok do przodu.

Czy mój Mac dostanie aktualizację?

Lista wszystkich wspieranych Maców została już wcześniej udostępniona przez Apple. W związku z tym, wiemy, że aktualizację będą mogli pobrać właściciele następujących komputerów:

Mac mini (z 2018 roku i nowszych modeli),

Mac Studio (z 2022 roku i nowszych modeli),

Mac Pro (z 2019 roku i nowszych modeli),

MacBook Pro (z 2018 roku i nowszych modeli),

MacBook Air (z 2018 roku i nowszych modeli),

iMac Pro (z 2017 roku i nowszych modeli),

iMac z (2019 roku i nowszych modeli).

Jeśli nie chcecie czekać na pojawienie się komunikatu z dostępnością aktualizacji, to macOS Sonoma możecie pobrać ręcznie. W tym celu należy przejść do ustawień, następnie wybieramy Ogólne i klikamy na Uaktualnienia. Teraz pozostaje wyrazić chęć zainstalowania nowej wersji i dodatkowo warto uzbroić się w cierpliwość, bo cały proces może trochę potrwać.

Miejmy nadzieję, że macOS Sonoma będzie sprawiał mniej problemów niż iOS 17. Wypada przypomnieć, że właściciele iPhone’ów skarżyli się na spadek czasu pracy na akumulatorze i zbyt ciche powiadomienia. Pierwszy zestaw poprawek, czyli iOS 17.0.1/17.0.2, został już wydany.