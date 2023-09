iOS 17 jeszcze nie ostygł, a już trzeba instalować poprawki błędów

Nie musieliśmy długo czekać na zestaw pierwszych poprawek do iOS 17. Co więcej, firma z Cupertino wydała jeszcze aktualizacje do watchOS 10, a także starszych systemów operacyjnych.

iOS 17.0.1 dostępny do pobrania

„Siedemnastka” została udostępniona na początku tego tygodnia, a już teraz Apple wydało zestaw pierwszych poprawek. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że aktualizacja nie wprowadza nowych funkcji i odczuwalnych zmian – na większe nowości musimy najpewniej poczekać do iOS 17.1.

Zanim jednak dostępna będzie wersja 17.1, to firma Tima Cooka zaleca pobranie właśnie opublikowanego zestawu poprawek, który został oznaczony jako iOS 17.0.1. Apple nie podaje tutaj zbyt wiele szczegółów, a tylko informuje, że nowa aktualizacja zawiera poprawki błędów oraz ważne uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a 15 i 15 Pro.

Warto zauważyć, że iPhone’y 15 wciąż pozostają w przedsprzedaży. Dopiero jutro ruszy ich regularna sprzedaż w sklepach. Wypada jeszcze wspomnieć, że iOS 17.0.1 dostępny jest również na wszystkich inne smartfony Apple, które trafiły na listę wspieranych w przypadku aktualizacji iOS 17.

Należy też dodać, że dostępna jest aktualizacja iPadOS 17.0.1. Właściciele iPadów również dostali zestaw poprawek, który skupiony jest na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.

Właściciele Apple Watchy również powinni pobrać aktualizację

watchOS 10, który zdecydowanie nie jest nudną wersją, również doczekał się zestawu poprawek. Apple udostępniło właśnie watchOS 10.0.1, który wzorem iOS 17.0.1 zawiera poprawki błędów oraz ważne uaktualnienia zabezpieczeń.

Mimo iż nie mamy do czynienia z nowymi funkcjami czy jakimikolwiek większymi zmianami, to pobranie i zainstalowanie aktualizacji jest zalecane. Jak już wspomniałem, jej celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Starsze systemy operacyjne też należy zaktualizować

Oczywiście z instalacją iOS 17 czy watchOS 10 można się wstrzymać, jeśli przykładowo nie mamy pewności w kwestii stabilności pracy tych systemów operacyjnych. Zalecane jest jednak pobranie innych aktualizacji – iOS 16.7, iPadOS 16.7, watchOS 9.6.3, macOS Ventura 13.6 i macOS Monterey 12.7.

Apple nie podało jeszcze bardziej szczegółowych informacji, ale możemy założyć, że wszystkie aktualizacje prawdopodobnie usuwają drobne niezgodności między nowymi systemami operacyjnymi, a tymi zeszłorocznymi. Możliwe, że aktualizacje wprowadzają też ważne poprawki bezpieczeństwa.