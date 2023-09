W ten weekend będzie mega promocja na urządzenia Apple

Jeżeli planowaliście kupić nowego iPhone’a lub inny sprzęt Apple, już w ten weekend będziecie mieli taką możliwość. Jest jednak jedna „niedogodność”, aczkolwiek nie dla wszystkich.

Promocja na urządzenia Apple z okazji otwarcia nowego salonu iSpot Apple Premium Reseller

iSpot poinformował dziś, że już w najbliższy piątek, 29 września 2023 roku, o godzinie 9:00 otworzy nowy salon o statusie Premium Reseller. Z tej okazji przygotowano potężny zestaw atrakcyjnych promocji dla klientów, którzy odwiedzą nowo otwarty sklep w galerii handlowej MM w Poznaniu (ul. Święty Marcin 24).

Jakie urządzenia będzie można kupić taniej do 30 września 2023 roku?

iPhone 14 128 GB za 3333 złote (w innych sklepach od 3949 złotych),

iPhone 14 Pro 128 GB za 4444 złote (w innych sklepach od 5299 złotych),

AirPods Pro 2. generacji z etui z USB-C za 888 złotych (w innych sklepach od 1299 złotych),

AirPods 3. generacji z etui z USB-C za 699 złotych (w innych sklepach od 949 złotych),

AirPods 2. generacji z etui ładującym za 499 złotych (w innych sklepach od 599 złotych),

MacBook Air 13″ z czipem M2 (8 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU) i dyskiem 256 GB za 5399 złotych (w innych sklepach od 5699 złotych),

MacBook Air 15″ z czipem M2 (8 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU) i dyskiem 256 GB za 6399 złotych (w innych sklepach od 6489 złotych),

iPad 10,9″ WiFi 64 GB za 2199 złotych (w innych sklepach od 2899 złotych),

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular za 3799 złotych (w innych sklepach od 4499 złotych),

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet z 128 GB pamięci masowej za 699 złotych (w innych sklepach od 949 złotych).

*W nawiasach najniższe ceny urządzeń z oficjalnej polskiej dystrybucji, zaczerpnięte z jednej z porównywarek cenowych.

Liczba dostępnych w obniżonych cenach urządzeń jest jednak ograniczona:

iPhone 14 128 GB – 75 sztuk,

iPhone 14 Pro 128 GB – 75 sztuk,

AirPods Pro 2. generacji – 100 sztuk,

AirPods 3. generacji – 50 sztuk,

AirPods 2. generacji – 50 sztuk,

MacBook Air 13″ – 75 sztuk,

MacBook Air 15″ – 25 sztuk,

iPad – 50 sztuk,

Apple Watch Ultra 2 – 50 sztuk,

Apple TV – 50 sztuk.

Regulamin promocji „Limitowana okazja na produkty Apple w Salonie iSpot w CH Galeria MM w Poznaniu” (PDF)

Będzie też konkurs z atrakcyjnymi nagrodami

Z okazji otwarcia nowego salonu iSpot o statusie Premium Reseller w Poznaniu przygotowano również konkurs, w którym do wygrania będą iPhone 15 128 GB, Apple Watch series 9 GPS 41 mm i AirPods 3. generacji (kolejno za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca). Zadaniem konkursowym jest… narysowanie iPhone’a 15 w maksymalnie 15 minut.

źródło: iSpot

W konkursie będzie można wziąć udział w dniach 29-30 września 2023 roku (w piątek od 9:00 do 20:00, w sobotę od 10:00 do 20:00). Zwycięzców nominuje trzyosobowa komisja konkursowa, która wybierze jej zdaniem najbardziej kreatywny i pomysłowy rysunek iPhone 15 (a właściwie to trzy, bo w końcu przygotowano trzy nagrody).

Regulamin Konkursu „Narysuj i wygraj” (PDF)