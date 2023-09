Nie, nie ogłuchłeś. To twój iPhone po aktualizacji do iOS 17 jest cichszy

Najnowsza wersja iOS dostępna jest już do pobrania. Użytkownicy urządzeń Apple narzekają jednak w sieci, że po aktualizacji pojawiają się pewne problemy. Tym razem chodzi o powiadomienia, które według wielu internautów są zbyt ciche.

iOS 17 zalicza start z problemami

To, jakie zmiany przynosi iOS 17, zostało zaprezentowane przez Apple podczas konferencji WWDC już na początku czerwca. W tym tygodniu firma oficjalnie udostępniła aktualizację, by mogli pobrać ją użytkownicy.

Z nowego systemu mogą cieszyć się właściciele iPhone’ów SE 2. generacji, Xr, XS, XS Max i wszystkich nowych modeli. Niestety ci, który już pobrali iOS 17 na swój smartfon, mogli dostrzec pewną niepokojącą zmianę. Wielu użytkowników skarżyło się, że po aktualizacji ich iPhone’y wytrzymują krócej na jednym ładowaniu, niż wcześniej.

Informowaliśmy Was na łamach Tabletowo, że prowadzący kanał YouTube iAppleBytes postanowili sprawdzić ile obawy i odczucia użytkowników mają wspólnego z rzeczywistością. Okazało się, że to prawda i najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple wpływa na spadek wydajności akumulatorów – w niektórych przypadkach bardzo znacząco.

iOS 17 – zmiany (fot. Apple)

Po aktualizacji iPhone zrobił się dziwnie cichy? Nie tylko twój

Okazuje się, że spadek czasu pracy smartfona na jednym ładowaniu nie jest jedynym problemem, z którym spotykają się właściciele iPhone’ów po aktualizacji do iOS 17. Portal appleinsider informuje, że wielu użytkowników w serwisie X (dawniej Twitter) dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat poziomu głośności dźwięku powiadomień w ich urządzeniach mobilnych.

We wpisach, które znalazły się w sieci, pojawiają się stwierdzenia, że czasem domyślny dźwięk powiadomienia jest zbyt słabo słyszalny „nawet przy pełnej głośności urządzenia”. Z tym problemem związany jest również fakt, że w ustawieniach nowej wersji systemu użytkownicy nie mają tylu opcji dostosowania dźwięku, by był on głośniejszy.

Również osoby, które przyzwyczajone były do trójtonowego dźwięku alertu muszą liczyć się z tym, że po aktualizacji go nie usłyszą, ponieważ w iOS 17 nie można zmienić domyślnego dźwięku powiadomień. Pozostaje mieć nadzieje, że Apple uwzględni głosy niezadowolonych użytkowników i niedługo wprowadzi poprawki do swojego systemu.