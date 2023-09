Te słuchawki Sennheiser będą Waszym nierozłącznym kompanem

Czego można oczekiwać dziś po słuchawkach nausznych do 1000 złotych? Świetnego dźwięku, bezprzewodowej obsługi, aktywnej redukcji szumów i długiego czasu pracy na akumulatorze. Sennheiser Accentum Wireless zaoferują Wam to wszystko, dodadzą od siebie trochę więcej, a co więcej – przy tak dużym budżecie zostawią Wam kilka banknotów w kieszeni.

Specyfikacja słuchawek Sennheiser Accentum Wireless

Podstawą brzmienia nowego zestawu niemieckiego producenta są oferujące zarówno głębokie niskie tony, jak i czyste sekcje w średnim zakresie, 37-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Akustyka została zoptymalizowana tak, aby jak najlepiej współgrała z ANC, a poduszki i muszle zaprojektowano w taki sposób, by z jednej strony współgrać z pasywną izolacją od hałasu, a z drugiej oferować wygodę nawet przy wielogodzinnych sesjach ze słuchawkami na głowie.

Model Accentum Wireless (Źródło: Sennheiser)

Accentum Wireless to nie tylko możliwość słuchania muzyki w wysokiej jakości. Dzięki dwóm mikrofonom i trybowi redukcji szumu generowanego przez wiatr sprzęt sprawdzi się również do prowadzenia rozmów telefonicznych w nie zawsze sprzyjających akustycznie warunkach.

A skoro już jesteśmy przy rozwiązaniach software’owych. Słuchawki otrzymały obsługę kodeków aptxHD, AAC, SBC oraz funkcję multipoint, dzięki której płynnie połączą się z telefonem w przypadku odebrania połączenia, a po zakończeniu rozmowy wrócą do Waszej playlisty na streamingu.

Źródło: Sennheiser

Wysoką jakość połączenia zapewnia obecność standardu Bluetooth 5.2, a jeśli akurat nie możemy skorzystać z łączności bezprzewodowej – dołączony kabel USB-C pozwoli podpiąć zestaw bezpośrednio do większości współczesnych urządzeń. Sennheisery Accentum Wireless można obsługiwać zarówno za pomocą 4 fizycznych przycisków, jak i aplikacją na smartfony.

Dobre granie za mniej niż „tysiaka”

A co z akumulatorem? Ten powinien w najlepszym scenariuszu wystarczyć na nawet 50 godzin słuchania muzyki. Ładowanie przez 10 minut wystarczy, aby zestaw zapewnił aż 5 godzin odtwarzania audio. W ramach dbałości o środowisko i ogniwa zostały tak zoptymalizowane, żeby zapewnić jeszcze większą liczbę cykli ładowania, wydłużając żywotność słuchawek. Z takimi parametrami nie będziecie musieli się rozstawać z nimi i muzyką na długo.

Nawiązujące designem do modelu Momentum 4 Wireless słuchawki Accentum Wireless będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – opcja czarna trafi na półki już 4 października, natomiast biały wariant odbierzecie pod koniec listopada 2023 roku. Cena bez względu na wybór jest taka sama i wyniesie 839 złotych.