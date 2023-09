iOS 17 i watchOS 10 dostępne do pobrania! Na zegarkach zmian jest naprawdę dużo

Na ten dzień z pewnością czekało wielu właścicieli iPhone’ów, iPadów i Apple Watchy. Firma Tima Cooka właśnie udostępniła do pobrania systemy iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10.

iOS 17 dostępny do pobrania

Tegoroczne, duże aktualizacje systemów operacyjnych z Cupertino zostały zaprezentowane na początku czerwca, podczas konferencji WWDC. Następnie trafiły do kanałów testowych w wersji beta, a dziś – co Apple zapowiedziało już wcześniej – udostępniane są w wersji stabilnej dla wszystkich wspieranych urządzeń.

iOS 17 nie wprowadza naprawdę dużych zmian, a tym bardziej rewolucji. Nie zabrakło jednak nowości, o których zdecydowanie warto wspomnieć. Wśród najważniejszych należy wymienić: ekran kontaktu, tryb czuwania, nową aplikację Dziennik (na razie niedostępna, premiera jeszcze w tym roku), NameDrop, interaktywne widżety czy wprowadzenie obsługi języka polskiego w klawiaturze QuickType.

Aktualizację mogą zainstalować właściciele następujących iPhone’ów:

iPhone SE 2. generacji,

iPhone Xr,

iPhone XS,

iPhone XS Max,

wszystkie nowsze modele.

Jeśli nie chcecie czekać na komunikat z dostępnością iOS 17, to możecie zainstalować nową wersję ręcznie. W tym celu należy przejść do Ustawień, następnie wybrać Ogólne i teraz pozostaje przejść do pozycji o nazwie Uaktualnienia.

iPadOS 17 też już jest

W przypadku iPadOS 17 również mamy do czynienia z aktualizacją, która przede wszystkim rozwija już obecne pomysły. Nowa wersja wprowadza: przeprojektowany ekran blokady, interaktywne widżety czy aplikację Zdrowie, z której wcześniej mogliśmy korzystać tylko na iPhone’ach. Do tego dochodzi jeszcze zastrzyk innych, mniejszych nowości.

Tutaj temat dostępności jest trochę bardziej skomplikowany. System iPadOS 17 jest dostępny na:

iPada Pro 12,9 cala (2. lub nowszej generacji),

iPada Pro 10,5 cala,

iPada Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji),

iPada Air (3. lub nowszej generacji),

iPada (6. lub nowszej generacji),

iPada mini (5. lub nowszej generacji).

8.5 Ocena

watchOS 10 to zdecydowanie najciekawsza aktualizacja

To właśnie tutaj pasuje tytułowe stwierdzenie, że nie zabrakło naprawdę dużych zmian. watchOS 10 to znacząco przeprojektowany interfejs użytkownika. Nie musimy już ustawiać wielu tarcz, aby mieć dostęp do wszystkich potrzebnych informacji – teraz ma wystarczyć Stos inteligentny, czyli lista zawierająca widżety. Co ciekawe, funkcję Stosu inteligentnego mogliśmy już wcześniej zobaczyć w iOS.

Warto jeszcze wspomnieć, że przeprojektowania doczekały się też aplikacje Apple, a dodatkowo zmieniono działanie przycisku bocznego i wprowadzono szereg mniejszych ulepszeń i nowych funkcji.

Przed pobraniem watchOS 10 konieczne jest zainstalowanie iOS 17. Aktualizacja dostępna jest na Apple Watcha SE, series 4 i wszystkie nowsze modele. Oczywiście zainstalują ją również właściciele Watcha Ultra.

Na macOS Sonoma trzeba poczekać do następnego tygodnia. Apple poinformowało, że aktualizacja pojawi się 26 września – w Polsce najpewniej około godziny 19:00.