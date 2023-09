Gotowi na iOS 17? Wiemy, kiedy system zostanie udostępniony

Oczywiście największa uwaga należy się sprzętowym premierom Apple, ale firma Tima Cooka podzieliła się też informacjami na temat globalnego udostępnienia iOS 17 i innych systemów operacyjnych. Dla wszystkich zniecierpliwionych mamy świetną wiadomość – nie trzeba będzie długo czekać.

iOS 17 – kiedy aktualizacja?

Tegoroczna, duża aktualizacja skierowana na iPhone’y została zaprezentowana na początku czerwca podczas konferencji Apple WWDC. Dowiedzieliśmy się wówczas, że iOS 17 nie wprowadzi dużych zmian, ale użytkownicy dostaną garść nowych drobiazgów. Wśród najważniejszych nowości należy wymienić: ekran kontaktu, tryb czuwania, nową aplikację Dziennik, NameDrop, interaktywne widżety czy wprowadzenie obsługi języka polskiego w klawiaturze QuickType.

Jeśli nie możecie się doczekać, aby sprawdzić wszystkie nowości przygotowane przez Apple, to spieszę z informacją, że będzie można to zrobić już 18 września. W ten dzień zostanie udostępniona stabilna wersja iOS 17 na wszystkie wspierane iPhone’y – SE 2. generacji, Xr, XS, XS Max i wszystkie nowsze modele.

watchOS 10 – kiedy aktualizacja?

Największą i najciekawszą z tegorocznych aktualizacji jest watchOS 10, który wprowadza znacząco przeprojektowany interfejs użytkownika. Nie musimy już ustawiać wielu tarcz, aby mieć dostęp do wszystkich potrzebnych informacji – teraz ma wystarczyć Stos inteligentny, czyli lista zawierająca widżety. Przeprojektowania doczekały się też aplikacje Apple, a dodatkowo zmieniono działanie przycisku bocznego i wprowadzono szereg mniejszych ulepszeń.

watchOS 10 zostanie udostępniony wraz z iOS 17, więc będzie go można pobrać już 18 września. Aktualizacja dostępna będzie na Apple Watcha SE, series 4 i wszystkie nowsze modele. Oczywiście zainstalują ją również właściciele Watcha Ultra. Warto mieć na uwadze, że wymagany jest jeszcze iPhone z zainstalowanym iOS 17.

iPadOS 17 – kiedy aktualizacja?

Tutaj mamy do czynienia z aktualizacją, która przede wszystkim rozwija już obecne pomysły. iPadOS 17 to m.in. przeprojektowany ekran blokady, interaktywne widżety czy wprowadzenie aplikacji Zdrowie. Do tego dochodzi jeszcze zastrzyk innych, mniejszych nowości.

iPadOS 17 zostanie udostępniony już 18 września. Aktualizacja jest przeznaczona na:

iPada Pro 12,9 cala (2. lub nowszej generacji),

iPada Pro 10,5 cala,

iPada Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji),

iPada Air (3. lub nowszej generacji),

iPada (6. lub nowszej generacji),

iPada mini (5. lub nowszej generacji).

macOS Sonoma – kiedy aktualizacja?

W przypadku Maców tegoroczna aktualizacja wprowadza: nowe wygaszacze ekranu, możliwość ustawienia widżetów bezpośrednio na biurku, profile w Safari (dostępne też w iOS 17 i iPadOS 17), tryb dla graczy, a także nowości w wielu aplikacjach Apple.

Stabilna wersja macOS Sonoma pojawi się do pobrania już 26 września. Dostępna będzie ona dla użytkowników urządzeń: