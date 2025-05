Ludzi nie stać na drogie smartfony? To patrz na to

Zdecydowana większość osób kupuje smartfon do 1000 złotych, smartfon do 1500 złotych lub smartfon do 2000 złotych, jednak nie jest tak, że na te najdroższe nie ma popytu. Owszem, jest. A w niektórych przypadkach jest nawet tak, że to te najkosztowniejsze modele cieszą się największym wzięciem.

Najdroższy smartfon Samsunga sprzedaje się najlepiej

Smartfony Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra zadebiutowały 22 stycznia 2025 roku i od razu rozpoczęła się ich przedsprzedaż. W Polsce ich ceny rozpoczynały się od odpowiednio 3999 złotych (12/128 GB), 4999 złotych (12/256 GB) i 6399 złotych (12/256 GB).

Wydawać by się mogło, że z uwagi na najprzystępniejszą cenę, najlepiej sprzedawać powinien się najtańszy model, a osoby poszukujące smartfona z większym ekranem raczej skłaniają się ku wersji z „plusem” w nazwie. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna.

Według firmy Hana Securities, która świadczy usługi finansowe i ma siedzibę w Korei Południowej, w marcu 2025 roku Samsung sprzedał 20,29 mln sztuk smartfonów – o 5% więcej niż w lutym 2025 roku i o 2% mniej niż w marcu 2024 roku.

W notatce dla inwestorów przekazano również, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy Samsung sprzedał 9,16 mln egzemplarzy flagowców z serii Galaxy S25. Co jednak może być dla Was zaskoczeniem – największą część sprzedanych modeli stanowił Galaxy S25 Ultra.

W trakcie dwóch miesięcy klienci kupili aż 5,08 mln sztuk tego smartfona, podczas gdy równocześnie sprzedano 2,41 mln egzemplarzy Galaxy S25 i 1,67 mln Galaxy S25+. Oznacza to, że dwa tańsze modele znalazły łącznie mniej nabywców niż topowy Galaxy S25 Ultra.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S25 są teraz dostępne w atrakcyjnej promocji

Jeśli chcecie dołączyć do grona właścicieli najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej, nowa promocja na smartfony z serii Galaxy S25 może Was do tego zachęcić. Dzięki niej możecie bowiem otrzymać w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Jest ona jednak ograniczona czasowo – urządzenie trzeba kupić do 11 maja 2025 roku.