Już nie będziesz się zastanawiać, co podpisujesz. Nowe przepisy od czerwca

Od 28 czerwca 2025 roku zaczną obowiązywać przepisy, które zmuszą m.in. operatorów i banki do formułowania umów w sposób przystępny i zrozumiały dla przeciętnego klienta.

Nowe przepisy dotyczące umów od 28 czerwca 2025 roku

28 czerwca 2025 roku wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Implementuje ona w polskim porządku prawnym unijną dyrektywę z 2019 roku, która ma na celu zwiększenie dostępności wybranych produktów i usług.

I choć słowo „dostępność” najczęściej odnosi się do osób z niepełnosprawnościami, to przywoływana ustawa przyniesie skutki korzystne dla wszystkich klientów. Za jej sprawą m.in. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług multimedialnych i banki będą musiały redagować i formułować umowy, regulaminy i aneksy w taki sposób, aby były one przystępne i zrozumiałe dla każdego klienta.

Jak zauważa Rzeczpospolita, w praktyce oznacza to wykluczenie niezrozumiałych definicji czy zapisów małą czcionką, ponieważ – jak stanowi Ustawa – informacje mają być przedstawione za pomocą czcionki o odpowiednim rozmiarze i kroju (…) oraz z zastosowaniem wystarczającego kontrastu i odstępów między literami, wierszami i akapitami.

Część podmiotów już dostosowała się do nowych zasad, ale od 28 czerwca 2025 roku ich przestrzeganie będzie obligatoryjne. Nowe przepisy sprawią, że klientom łatwiej będzie zrozumieć ich prawa i obowiązki oraz zasady korzystania z nabywanych produktów i usług.

Czy Polacy czytają i rozumieją, co podpisują?

UCE Research i SubiGo przeprowadziły badanie, które miało na celu sprawdzić, czy mieszkańcy Polski zapoznają się z umową kredytową przed jej podpisaniem. Ponad dwie trzecie (68,3%) odpowiedziało, że tak – tylko we własnym zakresie (36,6%), z kimś z rodziny (15,4%), z prawnikiem (8%), z kimś znajomym (4,5%) lub jeszcze innymi osobami (3,8%).

Najczęściej Polacy nie sprawdzają treści umowy kredytowej przed jej podpisaniem, ponieważ nie widzą takiej potrzeby lub nie mają na to czasu. Niektórzy nie robią też tego, gdyż mają zaufanie do instytucji finansowych.

Ponadto zapytano respondentów, czy w ogóle rozumieją treść umów – największy odsetek (44%) odpowiedział, że tak. Aż blisko połowa pytanych uważa również, że banki powinny prościej formułować umowy (48,3%). Pokazuje to, że nowe przepisy są potrzebne i odpowiedzą na oczekiwanie klientów.