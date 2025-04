Idealna para od Samsunga. Drugi sprzęt za darmo

Samsung przygotował dwie nowe promocje. Jedna z nich uprawnia do odebrania Galaxy Watch 6 Classic za darmo przy zakupie wybranych smartfonów. W ramach drugiej akcji można natomiast zdobyć powerbank dedykowany do mobilnego projektora The Freestyle drugiej generacji. Jak skorzystać z promocji i stworzyć idealną parę swoich urządzeń?

Kup smartfon Samsunga i odbierz smartwatch do kompletu

Samsung zorganizował promocję na smartfony z serii Galaxy S25. W promocji uczestniczą modele, takie jak Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra, które oferowane są w różnych wariantach pamięci. Aktualnie ich ceny za poszczególne wersje wynoszą:

Samsung Galaxy S25:

12/128 GB – 3679 złotych,

12/256 GB – 4199 złotych,

12/512 GB – 4699 złotych.

Samsung Galaxy S25+:

12/256 GB – 4699 złotych,

12/512 GB – 5199 złotych.

Samsung Galaxy S25 Ultra:

12/256 GB – 5999 złotych,

12/512 GB – 6499 złotych,

12 GB/1 TB – 7599 złotych.

Samsung Galaxy S25+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Kupując jeden ze smartfonów do 11 maja 2025 roku możesz skorzystać z promocji i zdobyć za darmo smartwatch Galaxy Watch 6 Classic 43 mm w czarnym kolorze. Aby skorzystać z akcji należy zakupić smartfon u partnera handlowego, a następnie:

aktywować swoje urządzenie do 18 maja 2025 roku (uruchomić na terenie Polski i zaakceptować warunki EULA);

zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w baner promocyjny;

wypełnić formularz zgłoszeniowy do 25 maja 2025 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia smartwatch zostanie wysłany na adres podany w formularzu w ciągu 30 dni.

Promocja Samsunga na projektor The Freestyle Gen. 2

To nie koniec. Samsung przygotował również promocję na ultrakompaktowy projektor The Freestyle drugiej generacji. Dzięki niemu użytkownik może wyświetlać treści z serwisów streamingowych w dowolnie wybranym miejscu.

W ramach akcji klient kupujący projektor u wybranych partnerów handlowych może odebrać za darmo dedykowany do niego powerbank o wartości 799 złotych. The Freestyle Gen. 2 obecnie kosztuje 2199 złotych.

Warunkiem otrzymania gratisowego akcesorium jest:

zarejestrowanie zakupionego produktu na stronie internetowej po zalogowaniu się do konta Samsung Account;

wystawienie opinii na temat projektora z hasztagami ‎#KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent oraz ‎‎#PromocjaTheFreestyleSamsungOgladajGdzieChcesz‎2.

Promocja obowiązuje do 29 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania puli gratisów, obejmującej 900 sztuk powerbanków.