Samsung Galaxy S25 Edge bez tajemnic. Znamy specyfikację, ceny i datę premiery

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge zadebiutuje już w tym miesiącu, ale nie musisz czekać do jego premiery, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądał, co zaoferuje i ile przyjdzie za niego zapłacić.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy S25 Edge ujawniona przed premierą

Można nazwać to „ostatecznym przeciekiem”, ponieważ nie pozostawia on najważniejszych pytań bez odpowiedzi. Jednocześnie informacje te nie będą zaskakujące dla osób, które na bieżąco śledziły doniesienia na temat tego modelu, gdyż w minionych miesiącach płynęły one bardzo szerokim strumieniem.

Samsung Galaxy S25 Edge (źródło: WinFuture)

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Titanium Jet Black, Titanium Silver i Titanium Icy Blue. Nie ma mowy o innych, dostępnych wyłącznie w sklepie producenta. Każda z nich otrzyma obudowę o grubości 5,85 mm i szczelności IP68 z tytanową ramą oraz szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2 na tyle i Corning Gorilla Glass Ceramic 2 na przodzie. Urządzenie ma też ważyć 163 gramy.

Na przodzie tego modelu znajdzie się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 3120×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym (ultradźwiękowym) czytnikiem linii papilarnych oraz okrągłym otworem w górnej części. Producent umieści w nim 12 Mpix aparat z przysłoną f/2.2 o kącie widzenia 80°.

Samsung Galaxy S25 Edge (źródło: WinFuture)

Po drugiej stronie – na tyle – znajdziemy z kolei dwa aparaty. Główny z matrycą 200 Mpix, f/1.7, OIS i 85° kątem widzenia oraz ultraszerokokątny z sensorem 12 Mpix, przysłoną f/2.2 i 120° kątem widzenia. Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge nie zaoferuje teleobiektywu, choć przybliżenie „klasy optycznej” może być realizowane przez główny aparat dzięki wysokiej rozdzielczości (tzw. zoom matrycowy).

W środku urządzenia będą z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy z taktowaniem do 4,41 GHz oraz 12 GB RAM i 256 lub 512 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji, bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD). Koreańczycy zmieścili „pod maską” też akumulator o pojemności 3900 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 25 W i indukcyjnego.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S25 Edge zaoferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 i preinstalowany system Android 15 z nakładką One UI 7 z Galaxy AI.

Kiedy premiera Galaxy S25 Edge? Cena jest już znana

Czwarty przedstawiciel serii Galaxy S25 ma zadebiutować 13 maja 2025 roku i w Europie będzie kosztował:

1249 euro (równowartość około 5345 złotych) – wersja 12/256 GB,

1369 euro (~5860 złotych) – wariant – 12/512 GB.

Informacje, przekazane przez niemiecki serwis WinFuture wskazują, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge nie trafi do sprzedaży w Europie 13 maja, tylko dopiero pod koniec tego miesiąca.