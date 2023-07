Samsung Galaxy Watch 6 Classic i Galaxy Watch 6 zaprezentowane. Kosmetyczne, ale przydatne zmiany

Mówiąc o smartwatchach na myśl przychodzą oczywiście Apple Watche, doskonale radzący sobie w tym segmencie rynku w Polsce Huawei oraz modele Samsunga. O ile w przypadku zeszłorocznej premiery serii Galaxy Watch 5 nie byłam zachwycona głównie przez brak fizycznego, obracanego pierścienia, tak w przypadku najnowszej generacji, Galaxy Watch 6, jestem bardziej pozytywnie nastawiona – głównie z trzech powodów. Przy czym nie ma tu mowy o jakiejkolwiek rewolucji, co to to nie – jest ewolucja. Ewolucja bardzo udanego produktu.

Trzy powody

Skoro wspomniałam już od trzech aspektach, które mnie przekonują do Galaxy Watch 6 (zwłaszcza Classic), warto by było od razu pociągnąć temat. Ustalmy jednak od razu, że nie są to w żadnym wypadku rzeczy, przez które od razu zdejmiecie z nadgarstków posiadane przez siebie zegarki i pobiegniecie do sklepu po nowe Samsungi. Jedna rzecz jest jednak mocno użyteczna, a pozostałe dwie to miłe dodatki – z czego jeden to powrót do klasyki. I od niego zaczniemy.

Mowa oczywiście o powrocie do fizycznego, obracanego pierścienia. Polityka Samsunga w tym temacie jest dla mnie całkowicie niezrozumiała, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w serii Galaxy Watch 4 takowy był obecny, a już w Galaxy Watch 5 Pro… nie. Samsung ewidentnie stosuje tu metodę „co drugiej serii” i przy szóstce, na szczęście, wraca do tego lubianego rozwiązania. Choć z drugiej strony trudno mówić o powrocie, bo model Pro to nie Classic, a Samsung najprawdopodobniej traktuje te modele jako odrębne serie wewnątrz swoich urządzeń.

Oczywiście obracany pierścień jest tylko w modelach Classic, podstawowe wersje mają pierścień cyfrowy.

Mocno użyteczna rzecz to z kolei sposób odpinania pasków. Dotychczas paski montowane były na standardowe teleskopy, które wymagały niewielkiej gimnastyki przy zmianie paska. Tymczasem w szóstce Samsung przemyślał sprawę i teraz paski są wypinane. Dalej są to teleskopy, dalej można podpiąć dowolne paski, ale te oryginalne, produkcji Samsunga, montowane są w łatwiejszy sposób.

Ostatnia, trzecia rzecz, to dostępność w sprzedaży zegarków z paskami materiałowymi, czego do tej pory nie było w ofercie Samsunga. Jasne, można było sobie taki pasek dokupić, tymczasem tutaj pasek materiałowy jest w opcji domyślnie z zegarkiem. Oczywiście są też inne dla miłośników gumowych czy skórzanych, aczkolwiek w ich przypadku mamy ponownie powtórkę z rozrywki – paski dość znacznie odstają od nadgarstka.

To z kolei oznacza brak możliwości położenia na płasko zegarka na telefonie, chcąc ładować go ładowaniem zwrotnym. I tu w sumie miło, że jest nowy system mocowania, który ułatwia odłączenie paska. Zawsze to zaoszczędzone ze dwie sekundy życia ;)

Czy zmieniło się coś jeszcze?

Krótko: tak. Przy czym – znowu – są to nieznaczne zmiany, które jednak mogą się podobać. Chodzi bowiem o zwiększenie przestrzeni roboczej ekranu (o 20%) przy jednoczesnym zmniejszeniu ramek wokół niego (o 30%). Dzięki temu każda z wersji zegarka wygląda jeszcze nieco lepiej od poprzednika.

Jakie zatem wersje Galaxy Watch 6 są dostępne? Cztery: Galaxy Watch 6 40 mm (1,3″), Galaxy Watch 6 44 mm (1,5″), Galaxy Watch 6 Classic 43 mm (1,3″) i Galaxy Watch 6 Classic 47 mm (1,5″). Dla przypomnienia, dotychczas mieliśmy do czynienia z Galaxy Watch 5 40 i 44 mm oraz Galaxy Watch 5 Pro 45 mm.

No dobrze, z mojego punktu widzenia bardzo istotny jest czas pracy, jaki zaoferuje każdy z wariantów nowości Samsunga. Ten jednak trudno oszacować – wyjdzie w testach. Na razie wiadomo jedynie, że mniejsze wersje zegarków, Galaxy Watch 6 40 mm i Galaxy Watch 6 Classic 43 mm, mają akumulatory o pojemności 300 mAh, natomiast większe, czyli Galaxy Watch 6 44 mm i Galaxy Watch 6 47 mm – 425 mAh.

O czym jeszcze nie wspomniałam, to procesor – na pokładzie każdego nowego smartwatcha Samsunga znajduje się Exynos W930 (5 nm), współpracujący z 2 GB RAM I systemem operacyjnym One UI 5 Watch. Każdy z nich ma też 16 GB pamięci wewnętrznej, GPS oraz mogą się pochwalić wodoszczelnością do 5 ATM.

Każdy ma również Samsung BioActive (pulsometr + elektrokardiograf + czujnik impedancji bioelektrycznej), czujnik temperatury, akcelerometr, barometr, żyroskop, kompas, czujnik światła, natomiast Classic – również czujnik Halla 3D. Oferują funkcję analizy składu ciała, ulepszony ponamiar tętna, monitorowanie ciśnienia krwi i elektrokardiogram. Nie zabrakło też funkcji wykrywania upadku czy śledzenia cyklu miesiączkowego, jak rownież ulepszone monitorowanie snu ze śledzeniem nawyków użytkownika.

Poniżej pełna specyfikacja:

Galaxy Watch 6 Galaxy Watch 6 Classic Materiał i kolor Koperta ze wzmocnionego aluminium z paskiem sportowym

– 44 mm: czerń, srebro

– 40 mm: czerń, złoto Koperta ze stali nierdzewnej z hybrydowym paskiem z ekoskóry

– 47 mm: czerń, srebro

– 43 mm: czerń, srebro Wymiary

i waga – 44 mm: 42,8 x 44,4 x 9,0 mm, 33,3 g

– 40 mm: 38,8 x 40,4 x 9,0 mm, 28,7 g – 47 mm: 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59,0 g – 43 mm: 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52,0 g Wyświetlacz szkło szafirowe

– 44 mm: 1,5” (37,3 mm)

Super AMOLED 480×480, wyświetlacz zawsze aktywny

– 40 mm: 1,3” (33,3 mm) Super AMOLED 432×432, wyświetlacz zawsze aktywny szkło szafirowe

– 47 mm: 1,5” (37,3 mm) Super AMOLED 480×480, wyświetlacz zawsze aktywny

– 43 mm: 1,3” (33,3 mm) 432×432 Super AMOLED, wyświetlacz zawsze aktywny Procesor Exynos W930 dwurdzeniowy, 1,4 GHz Pamięć operacyjna

i plikowa 2 GB + 16 GB Bateria Do 40 godzin (wyświetlacz wyłączany) / do 30 godzin (wyświetlacz zawsze włączony) – 44 mm: 425 mAh

– 40 mm: 300 mAh – 47 mm: 425 mAh

– 43mm: 300 mAh Ładowanie szybkie ładowanie (ładowanie bezprzewodowe WPC) System operacyjny Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) Interfejs użytkownika One UI 5 Watch Czujniki Samsung BioActive (pulsometr + elektrokardiograf + czujnik impedancji bioelektrycznej), czujnik temperatury, akcelerometr, barometr, żyroskop, kompas, czujnik światła Samsung BioActive (pulsometr + elektrokardiograf + czujnik impedancji bioelektrycznej), czujnik temperatury, akcelerometr, barometr, żyroskop, kompas, czujnik światła, czujnik Halla 3D Łączność LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5 GHz, NFC, GPS / Glonass / Beidou / Galileo Trwałość 5 ATM+ IP68 / MIL-STD-810H Zgodność Android 10 lub nowszy, więcej niż 1,5 GB pamięci

Ceny i dostępność smartwatchy z serii Galaxy Watch 6

Zacznijmy może od wersji kolorystycznych, w jakich można nabyć nowości Samsunga. Classic jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i srebrnym, podczas gdy podstawowe modele w czarnym, srebrnym i złotym.

Ceny poszczególnych odsłon zegarków Samsunga przedstawiają się następująco:

Galaxy Watch 6 40 mm Bluetooth: 1499 złotych,

Galaxy Watch 6 40 mm LTE: 1699 złotych,

Galaxy Watch 6 44 mm Bluetooth: 1599 złotych,

Galaxy Watch 6 44 mm LTE: 1849 złotych,

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm Bluetooth: 1899 złotych,

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm LTE: 2149 złotych,

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm Bluetooth: 2049 złotych,

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm LTE: 2299 złotych.

Jak zatem możecie zauważyć, ceny skoczyły – w zależności od wybranego wariantu – o 100-200 złotych względem modeli z serii Galaxy Watch 5.

Przedsprzedaż zegarków startuje dzisiaj, natomiast do sprzedaży właściwej trafią 11 sierpnia 2023.

Przy okazji, warto wspomnieć, co można zyskać, kupując nowości w przedsprzedaży. Po krótce okazje przedstawiają się następująco:

gwarantowany zwrot 500 złotych od razu i w sumie do 1000 złotych zwrotu, jeśli odeślemy Samsungowi swój stary smartwatch (tu Regulamin),

prezent w postaci dodatkowego pasku do zegarka (tu Regulamin),

20% zniżki na akcesoria przy zakupie zegarka z dowolnym akcesorium (tu Regulamin),

300 złotych zwrotu na kartę do płatności mobilnych po aktywacji zegarka (nie łączy się z promocją Programu Odkup, tu Regulamin).

Poza tym, możemy zyskać dodatkowe 5% zniżki kupując minimum 2 produkty lub 10% zniżki przy zakupie 3 najnowszych produktów Samsung: Galaxy Z Fold5 | Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 | Watch6 Classic. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.