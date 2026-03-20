Lubisz małe tablety? Nowość Oppo może Ci się spodobać

W ostatnich latach producenci stawiali przede wszystkim na bardzo duże tablety, a miłośnicy 8- czy 9-calowych konstrukcji musieli zadowolić się zaledwie kilkoma modelami do wyboru. Ostatnio jednak wreszcie coś się w tej kwestii zmieniło, a już wkrótce na rynku pojawi się kolejny taki sprzęt – tym razem marki Oppo.

Oppo Pad Mini dołączy do grona małych tabletów z wielkim potencjałem

Ubiegły rok przyniósł nam premierę takich urządzeń jak 8-calowy TCL Tab Nxtpaper 5G, 8,8-calowy Redmi K Pad czy 8,8-calowy Huawei MatePad Mini. Lada chwila dołączyć do nich może kolejny model z wyświetlaczem o przekątnej 8,8 cala, mianowicie Oppo Pad Mini. W sieci pojawiła się nieoficjalna specyfikacja, która wskazuje na to, że będzie to propozycja dla bardziej wymagających użytkowników.

(Wiarygodny informator) Digital Chat Station podał, że tablet Oppo Pad Mini zostanie wyposażony w mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (ale to ten bez dopisku Elite) i od 8 do nawet 16 GB RAM. Do dyspozycji użytkowników oddany zostanie również magazyn danych o pojemności 256 lub 512 GB, a całość uzupełni akumulator o nieznanej jeszcze pojemności, ale obsługujący szybkie ładowanie z mocą 67 W. DCS wspomina również o dwóch aparatach: 8 Mpix z przodu i 13 Mpix z tyłu.

Konkretów nie znamy, ale przy wysokiej wydajności nowy tablet Oppo ma być również wyjątkowo smukły i lekki. Najpewniej nie będzie mu też można odmówić stylu, a wśród dostępnych kolorów mają się pojawić: fioletowy (Monet Purple), złoty (Dawn Gold) i brązowy (Mocha Brown).

Kiedy premiera Oppo Pad Mini?

Oppo Pad Mini zadebiutuje prawdopodobnie razem z flagowym tabletem Oppo Pad 5 Pro, którego specyfikacja niedawno wyciekła do sieci. Ten drugi ma mieć na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM, akumulator o pojemności 13000 mAh i 13,2-calowy wyświetlacz.

Z wcześniejszych doniesień wynika ponadto, że oba tablety mogą zostać zaprezentowane podczas zaplanowanego na kwiecień 2026 roku wydarzenia premierowego poświęconego flagowemu smartfonowi Oppo Find X9 Ultra, który będzie także dostępny w Polsce. Nie wiemy jednak, czy nad Wisłą pojawi się również któryś z Padów.

Możliwe też, że jeśli nie pod marką Oppo, to opisywane tu modele Oppo Pad Mini oraz Oppo Pad 5 Pro dotrą do Polski jako – odpowiednio – OnePlus Pad Mini i OnePlus Pad 3 Pro.