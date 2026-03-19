Nowe laptopy Acera. Wydajność, mobilność, no i AI

W katalogu firmy Acer pojawiły się nowe laptopy, w których priorytetowo potraktowano wydajność oraz dostęp do funkcji AI. To efekt zastosowania procesorów Intel Core Ultra Series 3 w biznesowych modelach spod znaku TravelMate oraz świeżutkich jednostek Intel Core Ultra 200HX Plus w gamingowych laptopach Predator Helios Neo.

Spryt i mobilność, czyli Acer TravelMate P4 AI

Nowe laptopy z rodziny Acer TravelMate są kierowane do mobilnych profesjonalistów i pracowników z sektora MŚP. Łączy je nie tylko biznesowy charakter, ale też procesory z rodziny Intel Core Ultra Series 3, czyniące z nich komputery klasy Copilot+ PC. Innymi słowy: poza wysoką wydajnością, odpowiednim poziomem bezpieczeństwa i nienaganną ergonomią, pozwolą również bezproblemowo korzystać z narzędzi i funkcji AI.

Pierwszą z nowości jest laptop Acer TravelMate P4 14 AI wyposażony w 14-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 i wysokiej rozdzielczości – dzięki temu ma się dobrze sprawdzać przy edycji dokumentów oraz w pracy na wielu oknach równocześnie. Wielozadaniowości sprzyjają też nawet 64 GB RAM typu DDR5.

Nie zabrakło podświetlanej klawiatury, skanera linii papilarnych, modułów Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz portów Thunderbolt 4, USB typu A, HDMI 2.1 i RJ45. Jego charakterystyczną cechą ma być również lekka i smukła konstrukcja, cechująca się zarazem wysoką odpornością, dzięki zastosowaniu aluminium. Akumulator o pojemności 65 Wh pozwala zaś liczyć na długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego.

Bliźniaczą specyfikacją cechuje się Acer TravelMate P4 Spin 14 AI, wyróżniający się dotykowym ekranem i zawiasem 360 stopni, umożliwiającym uzyskanie formy tabletu. Wyświetlacz radzi sobie także z obsługą rysika. Na jego wybór mogą więc chętniej zdecydować się osoby z obszaru kreatywnego, jak również miłośnicy notowania. Dobrą specyfikację urządzenie łączy z wysoką mobilnością – jego waga rozpoczyna się już od 1,19 kg, a akumulator cechuje się pojemnością aż 71 Wh.

Acer TravelMate P4 14 AI (fot. Acer) Acer TravelMate P4 Spin 14 AI (fot. Acer)

Acer TravelMate P2 AI to bardziej uniwersalne rozwiązanie

Do rodziny dołączają także mniej wypasione i bardziej uniwersalne laptopy Acer TravelMate P2 14 AI oraz TravelMate P2 16 AI, a więc cechujące się, odpowiednio, 14- i 16-calowymi ekranami IPS. W obu przypadkach wyświetlacze mają proporcje 16:10 i odświeżają obraz z częstotliwością 120 Hz.

Komputery mogą też pochwalić się długim czasem pracy, dzięki akumulatorom o pojemności 65 Wh, oraz szybkim ładowaniem (do 80% w godzinę). Niektóre konfiguracje dokładają do tego jeszcze podświetlaną klawiaturę, skaner linii papilarnych oraz łączność LTE.

Acer TravelMate P2 14 AI (fot. Acer) Acer TravelMate P2 16 AI (fot. Acer)

Zarówno modele z serii P4, jak i P2 oferują również rozwiązania z zakresu pracy hybrydowej, takie jak mikrofony z odszumianiem (PurifiedVoice), kamerki redukujące zniekształcenia (PurifiedView) czy system efektywnego zarządzania energią (TravelMateSense). W kontekście bezpieczeństwa natomiast warto wspomnieć o fizycznej przesłonie kamery czy blokadzie Kensington Nano.

Kiedy premiera nowych laptopów z serii Acer TravelMate?

Wszystkie opisane wyżej laptopy trafią do sprzedaży w Europie tuż przed wakacjami – w czerwcu 2026 roku. Wtedy też poznamy ich szczegółowe specyfikacje oraz ceny.

Nadciągają też gamingowe laptopy Acer Predator Helios Neo z procesorami Intel Core Ultra 200HX Plus

Choć od stycznia 2026 roku na rynku dostępne są już trzysetki, to w marcu zadebiutowały procesory z serii Intel Core Ultra 200HX Plus. To jednostki kierowane przede wszystkim do graczy oczekujących najwyższej wydajności, a zarazem dostępu do lokalnie przetwarzanej sztucznej inteligencji.

Laptopy Acer Predator Helios Neo 16S AI, Predator Helios Neo 16 AI oraz Predator Helios Neo 18 AI będą jednymi z pierwszych, które je wykorzystają. Pozwolą przez to liczyć na komfortowe warunki do grania, szczególnie że towarzystwa dotrzymają im karty graficzne z rodziny Nvidia GeForce RTX 50 (aż do RTX 5080), a do tego dojdą nawet 64 GB RAM typu DDR5.

Acer Predator Helios Neo 16 AI (fot. Acer)

Predator Helios Neo 16S AI wyróżnia się smukłą konstrukcją (18,9 mm) i niewielką wagą (2,3 kg). Zarówno on, jak i grubszy Predator Helios Neo 16 AI, zaoferuje również 16-calowy wyświetlacz OLED o proporcjach 16:10, częstotliwości odświeżania 240 Hz, czasie reakcji 1 ms i 100% pokryciu palety DCI-P3, szybką kartę Ethernet i moduł Wi-Fi 6E, akumulator o pojemności 92 Wh oraz zaawansowany układ chłodzenia z wykorzystaniem wentylatora i ciekłego metalu.

Podobną specyfikacją, ale większym, bo 18-calowym ekranem, charakteryzuje się laptop Acer Predator Helios Neo 18 AI. Wiążą się z tym także większe gabaryty – w najgrubszym miejscu komputer ma 28 mm wysokości i waży 3,4 kg. W każdym z trzech modeli można również liczyć na klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem RGB oraz oprogramowanie zapewniające pełną kontrolę nad parametrami podzespołów.

Kiedy premiera nowych laptopów z serii Acer Predator Helios Neo?

Podobnie jak biznesowe laptopy z rodziny TravelMate, tak i nowe Predatory zadebiutują na rynku w czerwcu 2026 roku. Ceny pozostają nieznane.