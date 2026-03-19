Nowe laptopy Acera. Wydajność, mobilność, no i AI

W katalogu firmy Acer pojawiły się nowe laptopy, w których priorytetowo potraktowano wydajność oraz dostęp do funkcji AI. To efekt zastosowania procesorów Intel Core Ultra Series 3 w biznesowych modelach spod znaku TravelMate oraz świeżutkich jednostek Intel Core Ultra 200HX Plus w gamingowych laptopach Predator Helios Neo.
Spryt i mobilność, czyli Acer TravelMate P4 AI
Nowe laptopy z rodziny Acer TravelMate są kierowane do mobilnych profesjonalistów i pracowników z sektora MŚP. Łączy je nie tylko biznesowy charakter, ale też procesory z rodziny Intel Core Ultra Series 3, czyniące z nich komputery klasy Copilot+ PC. Innymi słowy: poza wysoką wydajnością, odpowiednim poziomem bezpieczeństwa i nienaganną ergonomią, pozwolą również bezproblemowo korzystać z narzędzi i funkcji AI.
Pierwszą z nowości jest laptop Acer TravelMate P4 14 AI wyposażony w 14-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 i wysokiej rozdzielczości – dzięki temu ma się dobrze sprawdzać przy edycji dokumentów oraz w pracy na wielu oknach równocześnie. Wielozadaniowości sprzyjają też nawet 64 GB RAM typu DDR5.
Nie zabrakło podświetlanej klawiatury, skanera linii papilarnych, modułów Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz portów Thunderbolt 4, USB typu A, HDMI 2.1 i RJ45. Jego charakterystyczną cechą ma być również lekka i smukła konstrukcja, cechująca się zarazem wysoką odpornością, dzięki zastosowaniu aluminium. Akumulator o pojemności 65 Wh pozwala zaś liczyć na długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego.
Bliźniaczą specyfikacją cechuje się Acer TravelMate P4 Spin 14 AI, wyróżniający się dotykowym ekranem i zawiasem 360 stopni, umożliwiającym uzyskanie formy tabletu. Wyświetlacz radzi sobie także z obsługą rysika. Na jego wybór mogą więc chętniej zdecydować się osoby z obszaru kreatywnego, jak również miłośnicy notowania. Dobrą specyfikację urządzenie łączy z wysoką mobilnością – jego waga rozpoczyna się już od 1,19 kg, a akumulator cechuje się pojemnością aż 71 Wh.
Acer TravelMate P2 AI to bardziej uniwersalne rozwiązanie
Do rodziny dołączają także mniej wypasione i bardziej uniwersalne laptopy Acer TravelMate P2 14 AI oraz TravelMate P2 16 AI, a więc cechujące się, odpowiednio, 14- i 16-calowymi ekranami IPS. W obu przypadkach wyświetlacze mają proporcje 16:10 i odświeżają obraz z częstotliwością 120 Hz.
Komputery mogą też pochwalić się długim czasem pracy, dzięki akumulatorom o pojemności 65 Wh, oraz szybkim ładowaniem (do 80% w godzinę). Niektóre konfiguracje dokładają do tego jeszcze podświetlaną klawiaturę, skaner linii papilarnych oraz łączność LTE.
Zarówno modele z serii P4, jak i P2 oferują również rozwiązania z zakresu pracy hybrydowej, takie jak mikrofony z odszumianiem (PurifiedVoice), kamerki redukujące zniekształcenia (PurifiedView) czy system efektywnego zarządzania energią (TravelMateSense). W kontekście bezpieczeństwa natomiast warto wspomnieć o fizycznej przesłonie kamery czy blokadzie Kensington Nano.
Kiedy premiera nowych laptopów z serii Acer TravelMate?
Wszystkie opisane wyżej laptopy trafią do sprzedaży w Europie tuż przed wakacjami – w czerwcu 2026 roku. Wtedy też poznamy ich szczegółowe specyfikacje oraz ceny.
Nadciągają też gamingowe laptopy Acer Predator Helios Neo z procesorami Intel Core Ultra 200HX Plus
Choć od stycznia 2026 roku na rynku dostępne są już trzysetki, to w marcu zadebiutowały procesory z serii Intel Core Ultra 200HX Plus. To jednostki kierowane przede wszystkim do graczy oczekujących najwyższej wydajności, a zarazem dostępu do lokalnie przetwarzanej sztucznej inteligencji.
Laptopy Acer Predator Helios Neo 16S AI, Predator Helios Neo 16 AI oraz Predator Helios Neo 18 AI będą jednymi z pierwszych, które je wykorzystają. Pozwolą przez to liczyć na komfortowe warunki do grania, szczególnie że towarzystwa dotrzymają im karty graficzne z rodziny Nvidia GeForce RTX 50 (aż do RTX 5080), a do tego dojdą nawet 64 GB RAM typu DDR5.
Predator Helios Neo 16S AI wyróżnia się smukłą konstrukcją (18,9 mm) i niewielką wagą (2,3 kg). Zarówno on, jak i grubszy Predator Helios Neo 16 AI, zaoferuje również 16-calowy wyświetlacz OLED o proporcjach 16:10, częstotliwości odświeżania 240 Hz, czasie reakcji 1 ms i 100% pokryciu palety DCI-P3, szybką kartę Ethernet i moduł Wi-Fi 6E, akumulator o pojemności 92 Wh oraz zaawansowany układ chłodzenia z wykorzystaniem wentylatora i ciekłego metalu.
Podobną specyfikacją, ale większym, bo 18-calowym ekranem, charakteryzuje się laptop Acer Predator Helios Neo 18 AI. Wiążą się z tym także większe gabaryty – w najgrubszym miejscu komputer ma 28 mm wysokości i waży 3,4 kg. W każdym z trzech modeli można również liczyć na klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem RGB oraz oprogramowanie zapewniające pełną kontrolę nad parametrami podzespołów.
Kiedy premiera nowych laptopów z serii Acer Predator Helios Neo?
Podobnie jak biznesowe laptopy z rodziny TravelMate, tak i nowe Predatory zadebiutują na rynku w czerwcu 2026 roku. Ceny pozostają nieznane.