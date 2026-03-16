Ten tablet będzie bestią. Oppo szykuje coś wielkiego

Już niebawem doczekamy się premiery potężnego tabletu Oppo Pad 5 Pro – na to przynajmniej wskazuje (zwykle dobrze poinformowany) leakster Digital Chat Station. Za jego sprawą poznaliśmy również kluczowe elementy specyfikacji.

Nieoficjalna specyfikacja Oppo Pad 5 Pro. To może być… bestia!

Mowa, oczywiście, o bezpośrednim następcy modelu Oppo Pad 4 Pro – jednego z najwydajniejszych tabletów na świecie, co potwierdziły chociażby rankingi AnTuTu. Zarazem będzie to bardziej wypasiony brat tabletu Oppo Pad 5, który zadebiutował na rynku jesienią 2025 roku. Co zaoferuje?

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że sercem tabletu Oppo Pad 5 Pro ma być absolutnie topowy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – wykonany w litografii 3 nm procesor oferujący częstotliwość taktowania sięgającą aż 4,6 GHz i wyposażony w najwydajniejszą jednostkę graficzną z rodziny Adreno. Towarzystwa dotrzyma mu od 8 do maksymalnie 16 GB RAM, a do tego użytkownik otrzyma 256 lub 512 GB pamięci masowej.

Można również oczekiwać długiego czasu działania, ponieważ tablet ma mieć na pokładzie akumulator o pojemności aż 13000 mAh. Ogniwo obsłuży szybkie ładowanie z mocą 67 W, więc na uzupełnianie energii nie będzie trzeba rezerwować niezliczonych godzin.

Digital Chat Station wspomina również o 13,2-calowym wyświetlaczu (przy czym nie jest jasne, czy będzie to panel OLED, czy jednak LCD – jak w przypadku poprzednika) oraz dwóch aparatach: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Zanosi się zatem na świetną ewolucję, ale raczej nie rewolucję względem poprzedniej generacji.

Kiedy premiera tabletu Oppo Pad 5 Pro? Ponoć już niebawem

To samo źródło wskazuje na to, że premiera Oppo Pad 5 Pro może odbyć się równocześnie z debiutem flagowego smartfona Oppo Find X9 Ultra, co powinno mieć miejsce w kwietniu 2026 roku.

Niedawno uzyskaliśmy potwierdzenie, że smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie także dostępny w Polsce, niestety nie wiemy, czy to samo tyczy się tabletu Oppo Pad 5 Pro. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki.