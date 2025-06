To będzie prawdziwy, gamingowy tablet, a nie kolejna popierdółka jak iPad Mini

Xiaomi zapowiedziało rychłą premierę nowego tabletu. Równocześnie w sieci pojawiło się porównanie, w którym nadchodząca nowość chińskiego producenta miażdży swojego przyszłego konkurenta – iPada Mini.

Tablet Redmi K Pad będzie tak kompaktowy, że zmieści się do kieszeni

Na oficjalnym profilu marki Redmi w chińskim serwisie społecznościowym Weibo pojawiło się kilka postów, zapowiadających rychłą premierę tabletu Redmi K Pad. Dzięki temu wiemy, że będzie on dostępny w przynajmniej dwóch wersjach kolorystycznych: fioletowej i zielonej.

Redmi K Pad (źródło: Xiaomi)

Na dwóch udostępnionych przez producenta zdjęciach widać, że rozmiar Redmi K Pad pozwoli schować go do (odpowiednio szerokiej) kieszeni. Chińczycy zdradzili, że będzie to możliwe, ponieważ sprzęt zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala.

Tablet Redmi K Pad „zmasakruje” iPada Mini

Z uwagi na rozmiar ekranu od razu pojawiły się aluzje do iPada Mini, który – w najnowszej wersji z 2024 roku – ma wyświetlacz o przekątnej 8,3 cala. Tablet Redmi K Pad ma natomiast w nieco większej obudowie chować znacznie wydajniejsze podzespoły, które nie tylko zawstydzą iPada, ale wręcz go „zmasakrują”.

Redmi K Pad i Redmi K80 Extreme Edition (źródło: Xiaomi)

Oprócz 8,8-calowego wyświetlacza LCD, który ma odświeżać obraz z częstotliwością 144 Hz, tablet Redmi K Pad otrzyma też topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+, który w AnTuTu „wykręca” blisko 2,9 miliona punktów. Na pokładzie znajdzie się również akumulator o pojemności ponad 7000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W i zasilania bajpasowego (czyli bezpośrednio urządzenia, z pominięciem baterii). Do tego nie zabraknie „dużej” komory parowej, głośników stereo i podwójnego silnika liniowego osi X.

Dla porównania, iPad Mini ma wyświetlacz LCD z odświeżaniem 60 Hz i procesor Apple A17 Pro, który w AnTuTu osiąga „zaledwie” 1,5 miliona punktów. Tablet ma też akumulator o pojemności 5210 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy tylko 20 W, a za rozpraszanie ciepła odpowiada grafit. Jedyny znak równości można postawić przy głośnikach stereo.

Pomimo dużo lepszej specyfikacji, tablet Remi K Pad ma być tańszy od iPada Mini – według nieoficjalnych doniesień będzie kosztował od 3199 juanów, podczas gdy Apple „woła” od 3999 juanów.

Redmi K Pad vs iPad Mini 2024 – porównanie specyfikacji przed premierą (źródło: Weibo)

Zaraz Xiaomi zaprezentuje tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Chiński producent zapowiedział też, że już 18 czerwca 2025 roku zaanonsuje tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, który będzie wyposażony w procesor Xring O1, znany już ze smartfona Xiaomi 15S Pro oraz tabletu Xiaomi Pad 7 Ultra.