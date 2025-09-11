Takie tablety podobno nie mają już sensu. Wkrótce zadebiutuje kolejny

Małe tablety nie odeszły w zapomnienie i nie mam na myśli wyłącznie iPada Mini. TCL pracuje nad kompaktowym modelem z intrygującym ekranem.

Mały tablet TCL z ekranem NxtPaper

Owszem, około 8-calowy iPad Mini jest z nami od dawna i prawdopodobnie pozostanie w ofercie Apple. Tylko, że nie zawsze pomysły z Cupertino sprawdzają się w przypadku pozostałych firm. Po prostu nie każdy produkt z logo nadgryzionego jabłka sprzedawałby się na zadowalającym poziomie, gdyby został wydany przez innego producenta.

W świecie Androida niemal 7-calowe smartfony stały się prawie standardem i to w wyższej, średniej, a nawet niższej półce cenowej. W związku z tym, niektórzy twierdzą, że obecnie około 8-calowe tablety dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za rozwiązaniami Apple, nie mają sensu. Cóż, niektórzy producenci najwidoczniej nie podzielają tego zdania.

Niedawno zadebiutował Huawei MatePad Mini, a teraz pojawiły się informacje o TCL Tab 8 NxtPaper 5G. Ma zostać wyposażony w 8-calowy ekran z technologią NxtPaper czwartej generacji, która w założeniach ma zredukować odblaski, a także zmęczenie oczu użytkownika. Co ciekawe, producent może nawet sięgnąć po sztuczną inteligencję, aby w ten sposób zapewnić odpowiednią i oczekiwaną w danym momencie jasność, kontrast i temperaturę barwową ekranu.

Pojawi się nawet dedykowany przycisk

Ponadto tablet zostanie wyposażony w specjalny przycisk, który pozwoli sprawnie korzystać z możliwości oferowanych przez ekran NxtPaper. Można oczekiwać, że przycisk posłuży do przełączania się pomiędzy określonymi trybami pracy. Dodatkowo obecność przycisku zwiastuje, że TCL chce uczynić z ekranu jeden z kluczowych elementów, który będzie przyciągał klientów.

Z grafiki udostępnionej przez @evleaks wynika jeszcze, że TCL Tab 8 NxtPaper 5G zaoferuje gniazdo na kartę pamięci, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także zestaw dwóch głośników. Cały projekt zapowiada się na minimalistyczny i schludny.

Niestety, nadal nie znamy wielu szczegółów. Trudno też dokładnie wskazać, kiedy urządzenie pojawi się w sprzedaży, a także ile będzie kosztowało. Jeśli jesteście ciekawi, czy firma potrafi dostarczyć dobry tablet, zapraszam do lektury recenzji TCL Nxtpaper 11 Plus.