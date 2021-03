Niespodzianka! LG Velvet dostaje aktualizację do systemu Android 11 w Polsce

Rzadko mamy okazję pisać o aktualizacjach dla smartfonów LG. W tym przypadku nie możemy jednak narzekać, ponieważ model LG Velvet dostał nowy system Android 11. Co najważniejsze – w Polsce!

LG + aktualizacje ≠ Wielka Nieskończona Miłość

Temat aktualizacji dla smartfonów LG jest dość… niewygodny. Producent nie ma zbyt dobrej opinii wśród użytkowników swoich urządzeń, jeśli chodzi o wsparcie, mimo że w kwietniu 2018 roku powołano specjalną jednostkę, która miała o nie zadbać. Niestety, efekty jej działania (o ile w ogóle nadal funkcjonuje…) są dalekie od oczekiwanych.

Właśnie przez kiepskiej jakości wsparcie wielu klientów rezygnuje z zakupu smartfona marki LG, mimo że na przykład taki LG Velvet od samego początku był atrakcyjną propozycją. Nie wiadomo, jak dobrze się sprzedaje w Polsce, ale jeden z naszych Czytelników go kupił i poinformował nas, że model ten otrzymał dziś aktualizację do systemu Android 11.

LG Velvet dostaje aktualizację do systemu Android 11 w Polsce

Nasz Czytelnik Mateusz kupił swój egzemplarz w Orange, aczkolwiek nie na abonament, tj. bez umowy. Dziś smartfon poinformował go o dostępności aktualizacji do systemu Android 11 – po jej zainstalowaniu, najnowsza wersja oprogramowania to V20b-EEA-XX_29.0002.00.

Mateusz zauważył między innymi, że zmieniły się animacje wewnątrz systemowych aplikacji – dzięki temu użytkownicy mogą odnieść wrażenie, że smartfon działa szybciej. Pojawiły się też tzw. bąbelki, do których można minimalizować wybrane programy. Ponadto zmienił się również wygląd klawiatury, a ciemny motyw wydaje się jeszcze jaśniejszy niż do tej pory (dla naszego Czytelnika już wcześniej był on za jasny).













fot. Mateusz K. fot. Mateusz K.

Warto przypomnieć, że według ostatnich doniesień, LG Velvet miał otrzymać aktualizację do systemu Android 11 dopiero w kwietniu 2021 roku, więc producent sprawił właścicielom tego modelu miłą niespodziankę.

Jeśli zatem również posiadacie LG Velvet, sprawdźcie, czy smartfon nie wypchnął Wam powiadomienia o dostępności nowej wersji oprogramowania. Jeśli tego nie zrobił, można spróbować wywołać ją w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach. Jeżeli to nie pomoże, wówczas trzeba uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości i czekać na swoją kolej.

Mała aktualizacja: w momencie publikacji tego artykułu dostaliśmy info od Norberta, że jego LG Velvet, również kupiony w Orange, też (automatycznie) dostał aktualizację do systemu Android 11. Wraz z nową wersją oprogramowania, pojawiły się także poprawki zabezpieczeń, datowane na 1 lutego 2021 roku.

Dzięki Mateusz i Norbert za info i zrzuty ekranu!