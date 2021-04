LG spodziewa się rekordowych przychodów i zysku za zeszły kwartał. Mimo to, nie chce dłużej dokładać do smartfonów

Jesteśmy świadkami kolejnego, bardzo ważnego momentu w historii segmentu smartfonów. Jego weteran, LG, ogłosił, że wycofuje się z niego. Jednocześnie producent spodziewa się rekordowych przychodów i zysków za pierwszy kwartał 2021 roku. Najwyraźniej nie chce jednak już dłużej dokładać do nierentownego działu mobilnego.

Południowokoreański czebol radzi sobie rewelacyjnie (w ogólnym rozrachunku)

LG, jako całość, nie może narzekać na swoją kondycję finansową, jednak nie wszystkie części składowe radzą sobie tak samo dobrze. Najlepsze wyniki co kwartał raportują działy odpowiedzialne za urządzenia AGD i RTV (Home Appliance & Air Solution Company oraz Home Entertainment Company). Koreańczycy nie mają również powodów do narzekań na wyniki Business Solutions Company.

Jednocześnie działalność Vehicle Component Solutions Company nie zawsze przynosi zyski – częściej straty, aczkolwiek relatywnie niewielkie w porównaniu do tych, jakie generuje od wielu lat Mobile Communications Company. W 2020 roku dział mobilny zaraportował stratę operacyjną w wysokości 841,20 mld wonów (równowartość 750,63 mln dolarów amerykańskich)!

fot. LG

LG spodziewa się rekordowych przychodów i zysku za pierwszy kwartał 2021 roku. Mimo to, nie chce dłużej dokładać do smartfonów

Południowokoreański producent zaanonsował, iż spodziewa się, że skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2021 roku wyniosą 18,8 bln wonów, a zysk operacyjny 1,5 bln wonów. W obu przypadkach oznaczać to będzie solidny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej – odpowiednio o 27,7% (z 14,73 bln KRW) i aż 39,2% (z 1,09 bln KRW). Jednocześnie będą to też rekordowe wyniki finansowe w całej historii tego przedsiębiorstwa.

Patrząc przez pryzmat zapowiedzi rekordowych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku, decyzja o wycofaniu się z segmentu smartfonów wydaje się jeszcze bardziej zaskakująca. Producent teoretycznie spokojnie mógłby jeszcze trochę dokładać do tego interesu, a być może w końcu zdołałby wyprowadzić dział mobilny na plus, podobnie jak udało się to niedawno Sony.

Najwyraźniej LG straciło nadzieję, że działalność Mobile Communications Company zacznie przynosić zyski (albo przynajmniej przestanie generować ogromne straty). Ogłoszenie wycofania się z segmentu smartfonów nastąpiło jednak w najmniej spodziewanym momencie, bo przecież w ostatnim czasie na rynek trafiły bardzo ciekawe pozycje – LG Velvet i LG Wing. Ponadto na horyzoncie był wyjątkowo innowacyjny LG Rollable…