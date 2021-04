Chcesz wiedzieć, jak długo twój LG będzie dostawał aktualizacje, zanim firma porzuci smartfony na dobre?

Ogłoszenie LG o porzuceniu rynku smartfonów nie było czymś kompletnie niespodziewanym, jednak trudno powiedzieć, by ktokolwiek mający do czynienia z telefonami tej marki jakoś specjalnie się z tego cieszył – nie mówiąc już o tych, któzy aktualnie z nich korzystają. Na jak długie wsparcie mogą liczyć aktualne modele?

Co z aktualizacjami smartfonów LG?

Co prawda LG nie jest marką smartfonów szczególnie popularną w Polsce (czy gdziekolwiek indziej), ale nie oznacza to, że nie da się znaleźć użytkowników tych urządzeń. Być może zastanawiają się oni, co będzie z aktualizacjami systemu Android i poprawkami zabezpieczeń, skoro wkrótce smartfony LG w ogóle znikną ze sklepów.

LG Mobile częściowo rozwiewa te obawy, obiecując, że część modeli będzie wspierana nawet przez trzy lata (a dokładniej, dostaną trzy aktualizacje systemu Android) – oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, o których trzeba będzie pamiętać.

Wspomniane trzy lata aktualizacji gwarantowane jest tylko dla smartfonów z serii LG G, serii V, LG Velvet oraz najnowszego „dziwoląga”, LG Wing. Rzecz odnosi się oczywiście do obecnie sprzedawanych modeli, włącznie z LG G8 ThinQ czy LG V50 ThinQ, które debiutowały w 2019 roku.

LG G8 ThinQ

Inaczej ma się sprawa z telefonami ze średniej półki. Urządzenia z serii LG Stylo i LG K, które miały swoje premiery w 2020 roku, będą wspierane do 2022 roku. W tym czasie powinny otrzymać dwie aktualizacje systemu Android i poprawki zabezpieczeń systemu.

Brzmi dobrze, tylko czy LG dotrzyma słowa?

Tego, czy LG będzie w stanie wywiązać się ze wszystkich swoich planów, nie wie chyba nawet samo LG. Jakiś czas temu firma opublikowała listę urządzeń, które otrzymają Androida 11 i powoli, ale skutecznie odhacza z niej kolejne pozycje. W tym tempie Android 12 nie będzie udostępniony uprawnionym modelom zbyt szybko po premierze – to na pewno. Istnieje jednak nadzieja, że firma nie pozostawi użytkowników swoich urządzeń na lodzie.

LG Mobile będzie nadal produkować smartfony do końca czerwca 2021 roku, byle tylko wywiązać się ze zobowiązań wobec aktualnych partnerów. Po tym czasie działalność LG związana ze smartfonami będzie naturalnie zanikać.