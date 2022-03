Huawei MateBook 16 i MateBook E debiutują w Polsce. Monitor lub głośnik w prezencie

Huawei wprowadza na polski rynek nowy laptop MateBook 16 oraz MateBook E, który jest urządzeniem typu 2w1. Na pierwszych klientów czekają atrakcyjne zestawy z przydatnymi na co dzień sprzętami.

Huawei MateBook 16 i Huawei MateBook E debiutują w Polsce. Są atrakcyjne zestawy dla pierwszych klientów

Nowy MateBook 16 jest już dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach. Za model z procesorem AMD Ryzen 5 oraz 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB trzeba zapłacić 5199 złotych. Z kolei laptop z procesorem AMD Ryzen 7, a także 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB producent życzy sobie 5699 złotych.

źródło: Huawei

Obie konfiguracje do 10 kwietnia 2022 roku można kupić w zestawie z 27-calowym monitorem MateView GT. Laptop jest dostępny w sklepie internetowym i stacjonarnym marki oraz Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik (wersja z procesorem AMD Ryzen 7 wyłącznie na huawei.pl).

W ww. sklepach można od dziś kupić również hybrydowego Huawei MateBook E za 5699 złotych w zestawie z rysikiem Huawei M-Pencil i bezprzewodowym głośnikiem Huawei Sound Joy – oferta, podobnie jak w przypadku MateBook 16, obowiązuje do 10 kwietnia 2022 roku.

źródło: Huawei

Co oferują MateBook 16 i MateBook E?

MateBook 16 to laptop o wadze 1,99 kg z 16-calowym ekranem 2,5K ze wsparciem dla 100% palety sRGB i jasnością 300 nitów oraz akumulatorem o pojemności 84 Wh, który ma zapewnić do 12,5 godziny gracy. Można go ładować dołączoną do zestawu ładowarką o mocy 135 W (15-minutowe ładowanie wystarczy na 3,5 godziny pracy). Ponadto laptop oferuje podświetlaną klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych, dwa głośniki i aktywny system chłodzenia. Urządzenie ma wgranego Windowsa 11.

MateBook 16 (źródło: Huawei)

MateBook E to natomiast urządzenie hybrydowe, 2w1, które może pracować w trybie tabletu i laptopa. Model ten wyposażono w 12,6-calowy wyświetlacz OLED o jasności do 600 nitów ze wsparciem dla palety kolorów P3 i DCI-P3, a także procesor Intel Core i5 11. generacji z grafiką Intel Iris X, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Całość pracuje na systemie Windows 11, ma grubość 7,99 mm i waży 709 gramów (bez klawiatury).

Po podłączeniu klawiatury, która automatycznie paruje się z MateBook E po przyłożeniu jej do wyświetlacza, urządzenie przełącza się w tryb laptopa. Kąt nachylenia można swobodnie regulować w zakresie od 110° do 160°. Po odłączeniu akcesorium sprzęt powraca do trybu tabletu.

źródło: Huawei

Na pokładzie MateBook E znajdują się również m.in. cztery głośniki (dwa niskotonowe + dwa wysokotonowe) i cztery mikrofony oraz czytnik linii papilarnych i złącze Thunderbolt 4. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 42 Wh, który można naładować do 54% w 30 minut i do 100% w 90 minut (przez port USB-C ładowarką o mocy 65 W, dołączaną w zestawie).