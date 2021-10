Huawei MateBook 16 wkrótce będzie dostępny w Europie

Huawei MateBook 16 zadebiutował w Chinach w maju 2021 roku. Dziś Huawei oficjalnie poinformował, że już wkrótce laptop ten będzie dostępny również w Europie. Jednocześnie producent podał sugerowane ceny tego modelu.

Specyfikacja Huawei MateBook 16

Laptop Huawei MateBook 16 wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej – a jakżeby inaczej – 16 cali. Ma on proporcje 3:2 i rozdzielczość 2520×1680 pikseli, co przekłada się na 189 ppi. Huawei podaje też, że osiąga on maksymalną jasność 300 nitów i charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 1500:1.

Wyświetlacz w laptopie Huawei MateBook 16 może się również pochwalić pokryciem palety barw sRGB w 100% i możliwością wyświetlenia 1,07 mld kolorów. Ponadto pokrywa on aż 90% powierzchni, na której się znajduje (screen-to-body ratio).

Huawei MateBook 16 będzie dostępny w konfiguracjach z procesorami AMD Ryzen 7 5800H i AMD Ryzen 5 5600H. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku na pokładzie laptopa znajdzie się też grafika AMD Radeon oraz 16 GB DDR RAM Dual Channel i dysk NVMe PCIe SSD o pojemności 512 GB.

Huawei MateBook 16 zaoferuje swoim właścicielom również podświetlaną klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych w klawiszu zasilania oraz wbudowaną funkcję Huawei Share. W jej obszarze znajduje się też wysuwana kamera internetowa 720p HD.

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że Huawei MateBook 16 wyposażono w aktywny system chłodzenia, na który składają się dwa wentylatory Shark Fin (każdy z 79 ultracienkimi łopatkami w kształcie litery „S”) i dwie „ekstra-szerokie” rurki cieplne.

Specyfikacja laptopa Huawei MateBook 16 obejmuje też dwa mikrofony (zasięg do 5 metrów) i dwa głośniki (po obu bokach klawiatury) oraz po dwa porty USB 3.2 Gen 1 i USB-C, a także HDMI i 3,5 mm. Ponadto łączność umożliwi również WiFi 6.

Laptop zasila akumulator o pojemności 84 Wh, który ma wystarczyć na nawet 12,5 godziny odtwarzania wideo w rozdzielczości 1080p. W zestawie znajduje się zasilacz o mocy 135 W z końcówką USB-C – według deklaracji producenta, 15-minutowe ładowanie zapewni zapas energii na dodatkowe 3,5 godziny pracy. Całe urządzenie ma wymiary 351×254,9×17,8 mm i waży 1,99 kg.

Na koniec warto jeszcze dodać, że Huawei MateBook 16 fabrycznie ma wgrany system Windows 10 Home, ale w przyszłości otrzyma bezpłatną aktualizację do Windowsa 11. Ponadto użytkownicy będą mogli włączyć „Tryb wydajności” (kombinacją klawiszy Fn+P) oraz „Tryb zbalansowany” – pierwszy zapewni maksymalną wydajność, natomiast drugi dłuższy czas pracy na baterii.

Cena Huawei MateBook 16

Cena Huawei MateBook 16 w wersji z procesorem Ryzen 5 5600H została ustalona w Europie na 1099 euro (równowartość ~5060 złotych). Z kolei konfiguracja z układem Ryzen 7 5800H będzie kosztowała 1199 euro (~5520 złotych). Spodziewamy się, że model ten trafi wkrótce do Polski (prawdopodobnie wraz z nowymi laptopami MateBook 14s i MateBook 13s).